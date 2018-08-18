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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 лют, 2022 23:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если не сольемся на переговорах или хло не применит ОМП (что будет означать конец большинства известных нам РН), то Украина выйдет из этой войны Израилем и киевские цены устремятся к тельавивским.
Додано: Нед 27 лют, 2022 23:40
KOKS
Не факт
Не факт что даже в доме с дырой продадут
А вообще не надо мародёрствовать
В Сараево и Дубровнике тоже 30 лет назад не всё гладко было
Додано: Нед 27 лют, 2022 23:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
цена на недвигу упала до 500$ - инфа от риелтора
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Пон 28 лют, 2022 00:24
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