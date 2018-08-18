RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9647964896499650

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 164
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если не сольемся на переговорах или хло не применит ОМП (что будет означать конец большинства известных нам РН), то Украина выйдет из этой войны Израилем и киевские цены устремятся к тельавивским.
airmax78
 
Повідомлень: 40367
З нами з: 25.10.12
Подякував: 946 раз.
Подякували: 4961 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 23:40

KOKS
Не факт
Не факт что даже в доме с дырой продадут
А вообще не надо мародёрствовать
В Сараево и Дубровнике тоже 30 лет назад не всё гладко было
барабашов
 
Повідомлень: 2223
З нами з: 16.06.15
Подякував: 218 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 23:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

цена на недвигу упала до 500$ - инфа от риелтора
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2273
З нами з: 20.11.13
Подякував: 72 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 00:24

  KOKS написав:цена на недвигу упала до 500$ - инфа от риелтора

Во Львове на парковке под Ашаном машин на киевских бляхах поровну со львовскими.
Bolt
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 01:34

  airmax78 написав:Если не сольемся на переговорах или хло не применит ОМП (что будет означать конец большинства известных нам РН), то Украина выйдет из этой войны Израилем и киевские цены устремятся к тельавивским.


Что вас заставляет думать, что сольемся?
Не сливались - не сливались, а как стало понятно, что рашка проигрывает - сольемся?
Я думаю, что эти переговоры они (через лукашенко) запросили, чтобы поставить ультиматум - или сдаетесь или накроем ЯО.
Скорей всего это будет блеф.
Но проверить это можно будет только одним способом, а именно:
"расийсцкий военный корабль, идинахуй!" (с)
Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.
Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.
В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.
Так что Максим, не пачкай памперс, еше повесишь ШТОРЫ.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12836
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6703 раз.
Подякували: 3694 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 02:02

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Если не сольемся на переговорах или хло не применит ОМП (что будет означать конец большинства известных нам РН), то Украина выйдет из этой войны Израилем и киевские цены устремятся к тельавивским.


Что вас заставляет думать, что сольемся?
Не сливались - не сливались, а как стало понятно, что рашка проигрывает - сольемся?
Я думаю, что эти переговоры они (через лукашенко) запросили, чтобы поставить ультиматум - или сдаетесь или накроем ЯО.
Скорей всего это будет блеф.
Но проверить это можно будет только одним способом, а именно:
"расийсцкий военный корабль, идинахуй!" (с)
Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.
Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.
В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.
Так что Максим, не пачкай памперс, еше повесишь ШТОРЫ.

Как ваш памперс? Всегда свежий? За часы до начала войны меня тут алармистом назвали, человеком с неустойчивой психикой. Сейчас я "пачкаю памперс". Ну ОК, дай Бог. Просто нужно понимать, что хло поставил на кон все. Проиграет в Украине - потеряет власть, а вместе с ней и деньги и жизнь. Поэтому он сделает все, чтобы не проиграть в Украине. Чего бы это ему, крепостным и всему миру не стоило. Это надо понимать. Сделать с этим уже ничего нельзя. Потому шторы, пока, не заказываю.
airmax78
 
Повідомлень: 40367
З нами з: 25.10.12
Подякував: 946 раз.
Подякували: 4961 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9647964896499650
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2182, 2183, 2184
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21831 5408940
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 лют, 2022 20:23
ihorkyiv
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
991 1670233
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 13:20
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33854
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (318)
28.02.2022 01:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.