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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 лют, 2022 23:36
Если не сольемся на переговорах или хло не применит ОМП (что будет означать конец большинства известных нам РН), то Украина выйдет из этой войны Израилем и киевские цены устремятся к тельавивским.
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airmax78
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Додано: Нед 27 лют, 2022 23:40
KOKS
Не факт
Не факт что даже в доме с дырой продадут
А вообще не надо мародёрствовать
В Сараево и Дубровнике тоже 30 лет назад не всё гладко было
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барабашов
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Додано: Нед 27 лют, 2022 23:43
цена на недвигу упала до 500$ - инфа от риелтора
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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KOKS
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Додано: Пон 28 лют, 2022 00:24
KOKS написав:
цена на недвигу упала до 500$ - инфа от риелтора
Во Львове на парковке под Ашаном машин на киевских бляхах поровну со львовскими.
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Bolt
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Додано: Пон 28 лют, 2022 01:34
airmax78 написав:
Если не сольемся на переговорах или хло не применит ОМП (что будет означать конец большинства известных нам РН), то Украина выйдет из этой войны Израилем и киевские цены устремятся к тельавивским.
Что вас заставляет думать, что сольемся?
Не сливались - не сливались, а как стало понятно, что рашка проигрывает - сольемся?
Я думаю, что эти переговоры они (через лукашенко) запросили, чтобы поставить ультиматум - или сдаетесь или накроем ЯО.
Скорей всего это будет блеф.
Но проверить это можно будет только одним способом, а именно:
"расийсцкий военный корабль, идинахуй!" (с)
Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.
Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.
В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.
Так что Максим, не пачкай памперс, еше повесишь ШТОРЫ.
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rjkz
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Додано: Пон 28 лют, 2022 02:02
rjkz написав: airmax78 написав:
Если не сольемся на переговорах или хло не применит ОМП (что будет означать конец большинства известных нам РН), то Украина выйдет из этой войны Израилем и киевские цены устремятся к тельавивским.
Что вас заставляет думать, что сольемся?
Не сливались - не сливались, а как стало понятно, что рашка проигрывает - сольемся?
Я думаю, что эти переговоры они (через лукашенко) запросили, чтобы поставить ультиматум - или сдаетесь или накроем ЯО.
Скорей всего это будет блеф.
Но проверить это можно будет только одним способом, а именно:
"расийсцкий военный корабль, идинахуй!" (с)
Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.
Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.
В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.
Так что Максим, не пачкай памперс, еше повесишь ШТОРЫ.
Как ваш памперс? Всегда свежий? За часы до начала войны меня тут алармистом назвали, человеком с неустойчивой психикой. Сейчас я "пачкаю памперс". Ну ОК, дай Бог. Просто нужно понимать, что хло поставил на кон все. Проиграет в Украине - потеряет власть, а вместе с ней и деньги и жизнь. Поэтому он сделает все, чтобы не проиграть в Украине. Чего бы это ему, крепостным и всему миру не стоило. Это надо понимать. Сделать с этим уже ничего нельзя. Потому шторы, пока, не заказываю.
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airmax78
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Додано: Пон 28 лют, 2022 04:58
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Если не сольемся на переговорах или хло не применит ОМП (что будет означать конец большинства известных нам РН), то Украина выйдет из этой войны Израилем и киевские цены устремятся к тельавивским.
Что вас заставляет думать, что сольемся?
Не сливались - не сливались, а как стало понятно, что рашка проигрывает - сольемся?
Я думаю, что эти переговоры они (через лукашенко) запросили, чтобы поставить ультиматум - или сдаетесь или накроем ЯО.
Скорей всего это будет блеф.
Но проверить это можно будет только одним способом, а именно:
"расийсцкий военный корабль, идинахуй!" (с)
Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.
Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.
В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.
Так что Максим, не пачкай памперс, еше повесишь ШТОРЫ.
Как ваш памперс? Всегда свежий? За часы до начала войны меня тут алармистом назвали, человеком с неустойчивой психикой. Сейчас я "пачкаю памперс". Ну ОК, дай Бог. Просто нужно понимать, что хло поставил на кон все. Проиграет в Украине - потеряет власть, а вместе с ней и деньги и жизнь. Поэтому он сделает все, чтобы не проиграть в Украине. Чего бы это ему, крепостным и всему миру не стоило. Это надо понимать. Сделать с этим уже ничего нельзя. Потому шторы, пока, не заказываю.
Максим, в моем памперсе всегда "сухо и комфортно".
Хотя в 300 метрах от Ылитного АППСа сегодня шел бой.
ЯО - это не совсем такая картинка как всем рисуется в голове.
Хотя вариант, что наш шарик превратится в космическую пыль, тоже возможен. Тогда уже ничего никому не будет важно.
Но есть вариант применения ЯО по территории Украины и скорей всего, к сожалению, это будет Киев. Тогда это будут миллионные жертвы, жизнь будет невозможной в Киеве долгие десятилетия.
Это не прогноз, а варианты - локальная или глобальная ядерная война.
Во втором случае вариантов нет ни для кого на планете.
В первом - есть варианты.
Надеюсь, они блефуют.
Если да - посылать их по маршруту курсирования "руского военного корабля", если нет - сдаваться? Жить на территории Украины под рашей нет смысла.
Поэтому в любом случае надо посылать, а дальше надеяться, что ботоксный карлик блефует или его свои и замочат.
Конечно, риски огромные.
Для меня нынешний писец стал реальным и осязаемым в 2014- 2015 году.
В феврале 2015 я бил себя по рукам, чтобы не купить у ЖИБ-укб, особенно учитывая свои контакты на самом высоком уровне этого застройщика именно в этот момент.
Я поставил крест на дальнейщие инвестиции в КРЖН.
И давал в лс вам совет.
Вы ему не последовали.
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rjkz
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Додано: Пон 28 лют, 2022 06:42
KOKS написав:
цена на недвигу упала до 500$ - инфа от риелтора
Так реестры же закрыты, зделок нет.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Пон 28 лют, 2022 07:35
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Что вас заставляет думать, что сольемся?
Не сливались - не сливались, а как стало понятно, что рашка проигрывает - сольемся?
Я думаю, что эти переговоры они (через лукашенко) запросили, чтобы поставить ультиматум - или сдаетесь или накроем ЯО.
Скорей всего это будет блеф.
Но проверить это можно будет только одним способом, а именно:
"расийсцкий военный корабль, идинахуй!" (с)
Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.
Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.
В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.
Так что Максим, не пачкай памперс, еше повесишь ШТОРЫ.
Как ваш памперс? Всегда свежий? За часы до начала войны меня тут алармистом назвали, человеком с неустойчивой психикой. Сейчас я "пачкаю памперс". Ну ОК, дай Бог. Просто нужно понимать, что хло поставил на кон все. Проиграет в Украине - потеряет власть, а вместе с ней и деньги и жизнь. Поэтому он сделает все, чтобы не проиграть в Украине. Чего бы это ему, крепостным и всему миру не стоило. Это надо понимать. Сделать с этим уже ничего нельзя. Потому шторы, пока, не заказываю.
Максим, в моем памперсе всегда "сухо и комфортно".
Хотя в 300 метрах от Ылитного АППСа сегодня шел бой.
ЯО - это не совсем такая картинка как всем рисуется в голове.
Хотя вариант, что наш шарик превратится в космическую пыль, тоже возможен. Тогда уже ничего никому не будет важно.
Но есть вариант применения ЯО по территории Украины и скорей всего, к сожалению, это будет Киев. Тогда это будут миллионные жертвы, жизнь будет невозможной в Киеве долгие десятилетия.
Это не прогноз, а варианты - локальная или глобальная ядерная война.
Во втором случае вариантов нет ни для кого на планете.
В первом - есть варианты.
Надеюсь, они блефуют.
Если да - посылать их по маршруту курсирования "руского военного корабля", если нет - сдаваться? Жить на территории Украины под рашей нет смысла.
Поэтому в любом случае надо посылать, а дальше надеяться, что ботоксный карлик блефует или его свои и замочат.
Конечно, риски огромные.
Для меня нынешний писец стал реальным и осязаемым в 2014- 2015 году.
В феврале 2015 я бил себя по рукам, чтобы не купить у ЖИБ-укб, особенно учитывая свои контакты на самом высоком уровне этого застройщика именно в этот момент.
Я поставил крест на дальнейщие инвестиции в КРЖН.
И давал в лс вам совет.
Вы ему не последовали.
Рыба-Сом меня не далее как 23.02 вечером поучал и деконструировал. Вы тоже любите этим заниматься. Но всегда лучше подойти к зеркалу и внимательно присмотреться. А в зеркале мы что увидим? При "полном понимании грядущего п-ца" пул арендных квартирок оставлен генерить кешак, весто того, чтобы быть проданным нах и перевложенным на благословенной Нью Йоркщине, где ничего не желтеет и не отваливается.
Поэтому давайте не будем о том, кто что понимал и кто что кому советовал. Смотрим по факту.
И да, аргумент что что-то там себя 42 раза уже окупило - не очень рабочий.
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airmax78
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Додано: Пон 28 лют, 2022 07:37
Хомякоид написав: KOKS написав:
цена на недвигу упала до 500$ - инфа от риелтора
Так реестры же закрыты, зделок нет.
Не мешайте человеку заниматься виртуальным мародерством.
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airmax78
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