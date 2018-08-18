Додано: Пон 28 лют, 2022 04:58

airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Если не сольемся на переговорах или хло не применит ОМП (что будет означать конец большинства известных нам РН), то Украина выйдет из этой войны Израилем и киевские цены устремятся к тельавивским. Если не сольемся на переговорах или хло не применит ОМП (что будет означать конец большинства известных нам РН), то Украина выйдет из этой войны Израилем и киевские цены устремятся к тельавивским.



Что вас заставляет думать, что сольемся?

Не сливались - не сливались, а как стало понятно, что рашка проигрывает - сольемся?

Я думаю, что эти переговоры они (через лукашенко) запросили, чтобы поставить ультиматум - или сдаетесь или накроем ЯО.

Скорей всего это будет блеф.

Но проверить это можно будет только одним способом, а именно:

"расийсцкий военный корабль, идинахуй!" (с)

Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.

Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.

В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.

Так что Максим, не пачкай памперс, еше повесишь ШТОРЫ. Что вас заставляет думать, что сольемся?Не сливались - не сливались, а как стало понятно, что рашка проигрывает - сольемся?Я думаю, что эти переговоры они (через лукашенко) запросили, чтобы поставить ультиматум - или сдаетесь или накроем ЯО.Скорей всего это будет блеф.Но проверить это можно будет только одним способом, а именно:"расийсцкий военный корабль, идинахуй!" (с)Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.Так что Максим, не пачкай памперс, еше повесишь ШТОРЫ.

Как ваш памперс? Всегда свежий? За часы до начала войны меня тут алармистом назвали, человеком с неустойчивой психикой. Сейчас я "пачкаю памперс". Ну ОК, дай Бог. Просто нужно понимать, что хло поставил на кон все. Проиграет в Украине - потеряет власть, а вместе с ней и деньги и жизнь. Поэтому он сделает все, чтобы не проиграть в Украине. Чего бы это ему, крепостным и всему миру не стоило. Это надо понимать. Сделать с этим уже ничего нельзя. Потому шторы, пока, не заказываю. Как ваш памперс? Всегда свежий? За часы до начала войны меня тут алармистом назвали, человеком с неустойчивой психикой. Сейчас я "пачкаю памперс". Ну ОК, дай Бог. Просто нужно понимать, что хло поставил на кон все. Проиграет в Украине - потеряет власть, а вместе с ней и деньги и жизнь. Поэтому он сделает все, чтобы не проиграть в Украине. Чего бы это ему, крепостным и всему миру не стоило. Это надо понимать. Сделать с этим уже ничего нельзя. Потому шторы, пока, не заказываю.

Максим, в моем памперсе всегда "сухо и комфортно".Хотя в 300 метрах от Ылитного АППСа сегодня шел бой.ЯО - это не совсем такая картинка как всем рисуется в голове.Хотя вариант, что наш шарик превратится в космическую пыль, тоже возможен. Тогда уже ничего никому не будет важно.Но есть вариант применения ЯО по территории Украины и скорей всего, к сожалению, это будет Киев. Тогда это будут миллионные жертвы, жизнь будет невозможной в Киеве долгие десятилетия.Это не прогноз, а варианты - локальная или глобальная ядерная война.Во втором случае вариантов нет ни для кого на планете.В первом - есть варианты.Надеюсь, они блефуют.Если да - посылать их по маршруту курсирования "руского военного корабля", если нет - сдаваться? Жить на территории Украины под рашей нет смысла.Поэтому в любом случае надо посылать, а дальше надеяться, что ботоксный карлик блефует или его свои и замочат.Конечно, риски огромные.Для меня нынешний писец стал реальным и осязаемым в 2014- 2015 году.В феврале 2015 я бил себя по рукам, чтобы не купить у ЖИБ-укб, особенно учитывая свои контакты на самом высоком уровне этого застройщика именно в этот момент.Я поставил крест на дальнейщие инвестиции в КРЖН.И давал в лс вам совет.Вы ему не последовали.