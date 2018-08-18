Додано: Пон 28 лют, 2022 07:56

airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Как ваш памперс? Всегда свежий? За часы до начала войны меня тут алармистом назвали, человеком с неустойчивой психикой. Сейчас я "пачкаю памперс". Ну ОК, дай Бог. Просто нужно понимать, что хло поставил на кон все. Проиграет в Украине - потеряет власть, а вместе с ней и деньги и жизнь. Поэтому он сделает все, чтобы не проиграть в Украине. Чего бы это ему, крепостным и всему миру не стоило. Это надо понимать. Сделать с этим уже ничего нельзя. Потому шторы, пока, не заказываю. Как ваш памперс? Всегда свежий? За часы до начала войны меня тут алармистом назвали, человеком с неустойчивой психикой. Сейчас я "пачкаю памперс". Ну ОК, дай Бог. Просто нужно понимать, что хло поставил на кон все. Проиграет в Украине - потеряет власть, а вместе с ней и деньги и жизнь. Поэтому он сделает все, чтобы не проиграть в Украине. Чего бы это ему, крепостным и всему миру не стоило. Это надо понимать. Сделать с этим уже ничего нельзя. Потому шторы, пока, не заказываю.



Максим, в моем памперсе всегда "сухо и комфортно".

Хотя в 300 метрах от Ылитного АППСа сегодня шел бой.



ЯО - это не совсем такая картинка как всем рисуется в голове.

Хотя вариант, что наш шарик превратится в космическую пыль, тоже возможен. Тогда уже ничего никому не будет важно.

Но есть вариант применения ЯО по территории Украины и скорей всего, к сожалению, это будет Киев. Тогда это будут миллионные жертвы, жизнь будет невозможной в Киеве долгие десятилетия.

Это не прогноз, а варианты - локальная или глобальная ядерная война.

Во втором случае вариантов нет ни для кого на планете.

В первом - есть варианты.

Надеюсь, они блефуют.

Если да - посылать их по маршруту курсирования "руского военного корабля", если нет - сдаваться? Жить на территории Украины под рашей нет смысла.

Поэтому в любом случае надо посылать, а дальше надеяться, что ботоксный карлик блефует или его свои и замочат.

Конечно, риски огромные.





Для меня нынешний писец стал реальным и осязаемым в 2014- 2015 году.

В феврале 2015 я бил себя по рукам, чтобы не купить у ЖИБ-укб, особенно учитывая свои контакты на самом высоком уровне этого застройщика именно в этот момент.

Я поставил крест на дальнейщие инвестиции в КРЖН.

И давал в лс вам совет.

Вы ему не последовали. Максим, в моем памперсе всегда "сухо и комфортно".Хотя в 300 метрах от Ылитного АППСа сегодня шел бой.ЯО - это не совсем такая картинка как всем рисуется в голове.Хотя вариант, что наш шарик превратится в космическую пыль, тоже возможен. Тогда уже ничего никому не будет важно.Но есть вариант применения ЯО по территории Украины и скорей всего, к сожалению, это будет Киев. Тогда это будут миллионные жертвы, жизнь будет невозможной в Киеве долгие десятилетия.Это не прогноз, а варианты - локальная или глобальная ядерная война.Во втором случае вариантов нет ни для кого на планете.В первом - есть варианты.Надеюсь, они блефуют.Если да - посылать их по маршруту курсирования "руского военного корабля", если нет - сдаваться? Жить на территории Украины под рашей нет смысла.Поэтому в любом случае надо посылать, а дальше надеяться, что ботоксный карлик блефует или его свои и замочат.Конечно, риски огромные.Для меня нынешний писец стал реальным и осязаемым в 2014- 2015 году.В феврале 2015 я бил себя по рукам, чтобы не купить у ЖИБ-укб, особенно учитывая свои контакты на самом высоком уровне этого застройщика именно в этот момент.Я поставил крест на дальнейщие инвестиции в КРЖН.И давал в лс вам совет.Вы ему не последовали.

Рыба-Сом меня не далее как 23.02 вечером поучал и деконструировал. Вы тоже любите этим заниматься. Но всегда лучше подойти к зеркалу и внимательно присмотреться. А в зеркале мы что увидим? При "полном понимании грядущего п-ца" пул арендных квартирок оставлен генерить кешак, весто того, чтобы быть проданным нах и перевложенным на благословенной Нью Йоркщине, где ничего не желтеет и не отваливается.

Поэтому давайте не будем о том, кто что понимал и кто что кому советовал. Смотрим по факту.

И да, аргумент что что-то там себя 42 раза уже окупило - не очень рабочий. Рыба-Сом меня не далее как 23.02 вечером поучал и деконструировал. Вы тоже любите этим заниматься. Но всегда лучше подойти к зеркалу и внимательно присмотреться. А в зеркале мы что увидим? При "полном понимании грядущего п-ца" пул арендных квартирок оставлен генерить кешак, весто того, чтобы быть проданным нах и перевложенным на благословенной Нью Йоркщине, где ничего не желтеет и не отваливается.Поэтому давайте не будем о том, кто что понимал и кто что кому советовал. Смотрим по факту.И да, аргумент что что-то там себя 42 раза уже окупило - не очень рабочий.

Максим, вы - человек, который все вываливает на всеобщее обозрение.Не все такие как вы и долярчик.Я не пишу тут все подробности своей жизни.Поэтому не делайте выводов что я сделал и что нет.На меня из зеркала смотрит вполне дальновидный человек, который делает то, что считает целесообразным и не боится выходить из зоны комфорта. У меня и моей семьи к нему нет никаких претензий, что ему что-то следовало сделать и он это не сделал.Мало того, этот-же человек давал вам вполне прямые рекомендации. Вы ответили, что слищком старый. Тот человек старше вас и имел куда как более скудный бэкграунд. Но его это не остановило.Посмотрите в свое зеркало. Может не так уж важно, что о том человеке в зеркале думают окружающие и как он смотрится на велосипеде. Может есть вещи важней чем мнение окружающих? Может нет ничего страшного, если корона на голове светится не так ярко на фоне окружающих? Живите для себя и своей семьи - в этом есть куда как больше смысла чем в том, какое впечатление вы создаете на окружающих.Я (не в первый раз) вам провожу эти бесплатные сеансы психотерапии не со зла.