|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 28 лют, 2022 07:56
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Как ваш памперс? Всегда свежий? За часы до начала войны меня тут алармистом назвали, человеком с неустойчивой психикой. Сейчас я "пачкаю памперс". Ну ОК, дай Бог. Просто нужно понимать, что хло поставил на кон все. Проиграет в Украине - потеряет власть, а вместе с ней и деньги и жизнь. Поэтому он сделает все, чтобы не проиграть в Украине. Чего бы это ему, крепостным и всему миру не стоило. Это надо понимать. Сделать с этим уже ничего нельзя. Потому шторы, пока, не заказываю.
Максим, в моем памперсе всегда "сухо и комфортно".
Хотя в 300 метрах от Ылитного АППСа сегодня шел бой.
ЯО - это не совсем такая картинка как всем рисуется в голове.
Хотя вариант, что наш шарик превратится в космическую пыль, тоже возможен. Тогда уже ничего никому не будет важно.
Но есть вариант применения ЯО по территории Украины и скорей всего, к сожалению, это будет Киев. Тогда это будут миллионные жертвы, жизнь будет невозможной в Киеве долгие десятилетия.
Это не прогноз, а варианты - локальная или глобальная ядерная война.
Во втором случае вариантов нет ни для кого на планете.
В первом - есть варианты.
Надеюсь, они блефуют.
Если да - посылать их по маршруту курсирования "руского военного корабля", если нет - сдаваться? Жить на территории Украины под рашей нет смысла.
Поэтому в любом случае надо посылать, а дальше надеяться, что ботоксный карлик блефует или его свои и замочат.
Конечно, риски огромные.
Для меня нынешний писец стал реальным и осязаемым в 2014- 2015 году.
В феврале 2015 я бил себя по рукам, чтобы не купить у ЖИБ-укб, особенно учитывая свои контакты на самом высоком уровне этого застройщика именно в этот момент.
Я поставил крест на дальнейщие инвестиции в КРЖН.
И давал в лс вам совет.
Вы ему не последовали.
Рыба-Сом меня не далее как 23.02 вечером поучал и деконструировал. Вы тоже любите этим заниматься. Но всегда лучше подойти к зеркалу и внимательно присмотреться. А в зеркале мы что увидим? При "полном понимании грядущего п-ца" пул арендных квартирок оставлен генерить кешак, весто того, чтобы быть проданным нах и перевложенным на благословенной Нью Йоркщине, где ничего не желтеет и не отваливается.
Поэтому давайте не будем о том, кто что понимал и кто что кому советовал. Смотрим по факту.
И да, аргумент что что-то там себя 42 раза уже окупило - не очень рабочий.
Максим, вы - человек, который все вываливает на всеобщее обозрение.
Не все такие как вы и долярчик.
Я не пишу тут все подробности своей жизни.
Поэтому не делайте выводов что я сделал и что нет.
На меня из зеркала смотрит вполне дальновидный человек, который делает то, что считает целесообразным и не боится выходить из зоны комфорта. У меня и моей семьи к нему нет никаких претензий, что ему что-то следовало сделать и он это не сделал.
Мало того, этот-же человек давал вам вполне прямые рекомендации. Вы ответили, что слищком старый. Тот человек старше вас и имел куда как более скудный бэкграунд. Но его это не остановило.
Посмотрите в свое зеркало. Может не так уж важно, что о том человеке в зеркале думают окружающие и как он смотрится на велосипеде. Может есть вещи важней чем мнение окружающих? Может нет ничего страшного, если корона на голове светится не так ярко на фоне окружающих? Живите для себя и своей семьи - в этом есть куда как больше смысла чем в том, какое впечатление вы создаете на окружающих.
Я (не в первый раз) вам провожу эти бесплатные сеансы психотерапии не со зла.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12839
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6703 раз.
- Подякували: 3696 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 28 лют, 2022 08:58
барабашов написав:KOKS
Не факт
Не факт что даже в доме с дырой продадут
А вообще не надо мародёрствовать
В Сараево и Дубровнике тоже 30 лет назад не всё гладко было
ще 30 років
тобі скільки, 20?
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28565
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1398 раз.
- Подякували: 2486 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 28 лют, 2022 08:59
rjkz написав: airmax78 написав:
Если не сольемся на переговорах или хло не применит ОМП (что будет означать конец большинства известных нам РН), то Украина выйдет из этой войны Израилем и киевские цены устремятся к тельавивским.
Что вас заставляет думать, что сольемся?
Не сливались - не сливались, а как стало понятно, что рашка проигрывает - сольемся?
Я думаю, что эти переговоры они (через лукашенко) запросили, чтобы поставить ультиматум - или сдаетесь или накроем ЯО.
Скорей всего это будет блеф.
Но проверить это можно будет только одним способом, а именно:
"расийсцкий военный корабль, идинахуй!" (с)
Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.
Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.
В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.
Так что Максим, не пачкай памперс, еше повесишь ШТОРЫ.
навіщо нам ОРДЛО і Крим?
що з ними робити?
на перевиховання?
на відбудову мостів і доріг?
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28565
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1398 раз.
- Подякували: 2486 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 28 лют, 2022 09:08
flyman написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Если не сольемся на переговорах или хло не применит ОМП (что будет означать конец большинства известных нам РН), то Украина выйдет из этой войны Израилем и киевские цены устремятся к тельавивским.
Что вас заставляет думать, что сольемся?
Не сливались - не сливались, а как стало понятно, что рашка проигрывает - сольемся?
Я думаю, что эти переговоры они (через лукашенко) запросили, чтобы поставить ультиматум - или сдаетесь или накроем ЯО.
Скорей всего это будет блеф.
Но проверить это можно будет только одним способом, а именно:
"расийсцкий военный корабль, идинахуй!" (с)
Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.
Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.
В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.
Так что Максим, не пачкай памперс, еше повесишь ШТОРЫ.
навіщо нам ОРДЛО і Крим?
що з ними робити?
на перевиховання?
на відбудову мостів і доріг?
Это все - Украина!
Страна-заправка за все заплатит.
Есть такое слово - контрибуция.
Все будет хорошо.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12839
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6703 раз.
- Подякували: 3696 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 28 лют, 2022 10:50
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Максим, в моем памперсе всегда "сухо и комфортно".
Хотя в 300 метрах от Ылитного АППСа сегодня шел бой.
ЯО - это не совсем такая картинка как всем рисуется в голове.
Хотя вариант, что наш шарик превратится в космическую пыль, тоже возможен. Тогда уже ничего никому не будет важно.
Но есть вариант применения ЯО по территории Украины и скорей всего, к сожалению, это будет Киев. Тогда это будут миллионные жертвы, жизнь будет невозможной в Киеве долгие десятилетия.
Это не прогноз, а варианты - локальная или глобальная ядерная война.
Во втором случае вариантов нет ни для кого на планете.
В первом - есть варианты.
Надеюсь, они блефуют.
Если да - посылать их по маршруту курсирования "руского военного корабля", если нет - сдаваться? Жить на территории Украины под рашей нет смысла.
Поэтому в любом случае надо посылать, а дальше надеяться, что ботоксный карлик блефует или его свои и замочат.
Конечно, риски огромные.
Для меня нынешний писец стал реальным и осязаемым в 2014- 2015 году.
В феврале 2015 я бил себя по рукам, чтобы не купить у ЖИБ-укб, особенно учитывая свои контакты на самом высоком уровне этого застройщика именно в этот момент.
Я поставил крест на дальнейщие инвестиции в КРЖН.
И давал в лс вам совет.
Вы ему не последовали.
Рыба-Сом меня не далее как 23.02 вечером поучал и деконструировал. Вы тоже любите этим заниматься. Но всегда лучше подойти к зеркалу и внимательно присмотреться. А в зеркале мы что увидим? При "полном понимании грядущего п-ца" пул арендных квартирок оставлен генерить кешак, весто того, чтобы быть проданным нах и перевложенным на благословенной Нью Йоркщине, где ничего не желтеет и не отваливается.
Поэтому давайте не будем о том, кто что понимал и кто что кому советовал. Смотрим по факту.
И да, аргумент что что-то там себя 42 раза уже окупило - не очень рабочий.
Максим, вы - человек, который все вываливает на всеобщее обозрение.
Не все такие как вы и долярчик.
Я не пишу тут все подробности своей жизни.
Поэтому не делайте выводов что я сделал и что нет.
На меня из зеркала смотрит вполне дальновидный человек, который делает то, что считает целесообразным и не боится выходить из зоны комфорта. У меня и моей семьи к нему нет никаких претензий, что ему что-то следовало сделать и он это не сделал.
Мало того, этот-же человек давал вам вполне прямые рекомендации. Вы ответили, что слищком старый. Тот человек старше вас и имел куда как более скудный бэкграунд. Но его это не остановило.
Посмотрите в свое зеркало. Может не так уж важно, что о том человеке в зеркале думают окружающие и как он смотрится на велосипеде. Может есть вещи важней чем мнение окружающих? Может нет ничего страшного, если корона на голове светится не так ярко на фоне окружающих? Живите для себя и своей семьи - в этом есть куда как больше смысла чем в том, какое впечатление вы создаете на окружающих.
Я (не в первый раз) вам провожу эти бесплатные сеансы психотерапии не со зла.
Я не нуждаюсь в сеансах психотерапии, при том бесплатных. Вы - не эстет - это понятно. Иначе АППС-люкс уже давно перестал бы быть "золотым стандартом". Пожалуйста, не надо больше эту херню про велосипед. Повторенное в 12й раз оно уже перестало звучать так свежо и остро.
Моя семья была счастлива переехать в новую прелесть. И один месяц, который нам там удалось пожить, им нравилось абсолютно все. Так что норм - хоть один месяц, но пожили как люди. Будем на старости лет вспоминать.
PS Я таки переезжаю в столицу одной из стран золотого миллиарда. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя не уверен, что буду там счастлив.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40372
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 946 раз.
- Подякували: 4961 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 лют, 2022 10:56
airmax78 написав:
PS Я таки переезжаю в столицу одной из стран золотого миллиарда. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя не уверен, что буду там счастлив.
Ну Вы просто денежный мешок. То 50 куе лосс, теперь 150 куе лосс., и еще есть на квартиру в стране золотого миллиарда (200-300 куе)? Может хватит грабить нашу страну?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5837
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 981 раз.
- Подякували: 1291 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 лют, 2022 10:56
airmax78 написав:
Я не нуждаюсь в сеансах психотерапии, при том бесплатных. Вы - не эстет - это понятно. Иначе АППС-люкс уже давно перестал бы быть "золотым стандартом". Пожалуйста, не надо больше эту херню про велосипед. Повторенное в 12й раз оно уже перестало звучать так свежо и остро.
Моя семья была счастлива переехать в новую прелесть. И один месяц, который нам там удалось пожить, им нравилось абсолютно все. Так что норм - хоть один месяц, но пожили как люди. Будем на старости лет вспоминать.
PS Я таки переезжаю в столицу одной из стран золотого миллиарда. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя не уверен, что буду там счастлив.
1. А як же прєлєсць? Концервуєте, продаєте?
2. А як мобілізація та 18..60. Будете як Остап Бендер переходити румунський кордон?
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28565
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1398 раз.
- Подякували: 2486 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 28 лют, 2022 11:08
BIGor написав: airmax78 написав:
PS Я таки переезжаю в столицу одной из стран золотого миллиарда. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя не уверен, что буду там счастлив.
Ну Вы просто денежный мешок. То 50 куе лосс, теперь 150 куе лосс., и еще есть на квартиру в стране золотого миллиарда (200-300 куе)? Может хватит грабить нашу страну?
Не завидуйте. Уезжаю голым соколом.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40372
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 946 раз.
- Подякували: 4961 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 лют, 2022 11:15
Слава Украине, коллеги!
Понравилось как в Киеве решилась проблема пробок, а сами киевляне куда-то испарились
У меня вопрос к специалистам - а вот что можно теперь сделать с этим домом на Лобановского? Будут реставрировать или при таком попадании однозначно сносить и перестраивать?
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1380
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 2881 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 лют, 2022 11:18
striped написав:
Слава Украине, коллеги!
Понравилось как в Киеве решилась проблема пробок, а сами киевляне куда-то испарились
У меня вопрос к специалистам - а вот что можно теперь сделать с этим домом на Лобановского? Будут реставрировать или при таком попадании однозначно сносить и перестраивать?
моноліт зміцнять, в чому проблема, воно ж не горіло як вежі Світовго центру.
метал арматури не повинен був втратити свої характеристики
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28565
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1398 раз.
- Подякували: 2486 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21831
|5409295
|
|
|991
|1670297
|
П'ят 18 лют, 2022 13:20
Frant
|
|16
|33859
|
|