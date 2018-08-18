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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9649965096519652

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 164
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 11:22

  rjkz написав:Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.
Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.
В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.


Вот полностью согласен - нужно забирать и Донбасс сейчас, а в Крым дать гуманитарный коридор для тех, кому РФ промыла мозги настолько, что они в Украине уже себя не видят.
У нас беспрецедентная мировая поддержка и отстраивать всю страну оптом будет дешевле. Заодно уже и громады и международные трассы я бы перекроил с прицелом на ЕС, а не на Москву как было все это время.
А Крым они сами отдадут.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 11:34

  striped написав:
  rjkz написав:Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.
Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.
В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.


Вот полностью согласен - нужно забирать и Донбасс сейчас, а в Крым дать гуманитарный коридор для тех, кому РФ промыла мозги настолько, что они в Украине уже себя не видят.
У нас беспрецедентная мировая поддержка и отстраивать всю страну оптом будет дешевле. Заодно уже и громады и международные трассы я бы перекроил с прицелом на ЕС, а не на Москву как было все это время.
А Крым они сами отдадут.


мотивация у наших во вмногом благодаря тому, что все видят, каким донецк кормят говном русские 8 лет. так что пусть будет (имхо), лучшая пропагадна рускава мира. без северной кореи, южная смотрится не так ярко
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 11:39

  striped написав:
  rjkz написав:Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.
Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.
В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.


Вот полностью согласен - нужно забирать и Донбасс сейчас, а в Крым дать гуманитарный коридор для тех, кому РФ промыла мозги настолько, что они в Украине уже себя не видят.
У нас беспрецедентная мировая поддержка и отстраивать всю страну оптом будет дешевле. Заодно уже и громады и международные трассы я бы перекроил с прицелом на ЕС, а не на Москву как было все это время.
А Крым они сами отдадут.

Давайте будем реалистами. Сейчас мы видим эту беспрецедентную поддержку Украины - пока шок и пока Украина абсолютный хедлайнер всего и вся. Но это не на долго. Если война затянется - все повторится: европейцы и американцы начнут уставать от этой темы. И поддержка начнет падать. В дыру соваться не стоит. Главное - это люди, а людей там мало осталось - в основном граждане РФ и нет смысла терять там наших военных.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Не завидуйте. Уезжаю голым соколом

Так хто тебе пустить через кордон?
Чи ти лісами?

Ти інвалід/пенсіонер/псих - ні?
То чого втікаєш?
Вивези дружину під кордон, а сам повертайся боротити нашу спільну землю!
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  #<1 ... 9649965096519652
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