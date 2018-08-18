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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 28 лют, 2022 11:22
rjkz написав:
Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.
Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.
В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.
Вот полностью согласен - нужно забирать и Донбасс сейчас, а в Крым дать гуманитарный коридор для тех, кому РФ промыла мозги настолько, что они в Украине уже себя не видят.
У нас беспрецедентная мировая поддержка и отстраивать всю страну оптом будет дешевле. Заодно уже и громады и международные трассы я бы перекроил с прицелом на ЕС, а не на Москву как было все это время.
А Крым они сами отдадут.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 11:34
striped написав: rjkz написав:
Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.
Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.
В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.
Вот полностью согласен - нужно забирать и Донбасс сейчас, а в Крым дать гуманитарный коридор для тех, кому РФ промыла мозги настолько, что они в Украине уже себя не видят.
У нас беспрецедентная мировая поддержка и отстраивать всю страну оптом будет дешевле. Заодно уже и громады и международные трассы я бы перекроил с прицелом на ЕС, а не на Москву как было все это время.
А Крым они сами отдадут.
мотивация у наших во вмногом благодаря тому, что все видят, каким донецк кормят говном русские 8 лет. так что пусть будет (имхо), лучшая пропагадна рускава мира. без северной кореи, южная смотрится не так ярко
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 28 лют, 2022 11:39
striped написав: rjkz написав:
Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.
Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.
В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.
Вот полностью согласен - нужно забирать и Донбасс сейчас, а в Крым дать гуманитарный коридор для тех, кому РФ промыла мозги настолько, что они в Украине уже себя не видят.
У нас беспрецедентная мировая поддержка и отстраивать всю страну оптом будет дешевле. Заодно уже и громады и международные трассы я бы перекроил с прицелом на ЕС, а не на Москву как было все это время.
А Крым они сами отдадут.
Давайте будем реалистами. Сейчас мы видим эту беспрецедентную поддержку Украины - пока шок и пока Украина абсолютный хедлайнер всего и вся. Но это не на долго. Если война затянется - все повторится: европейцы и американцы начнут уставать от этой темы. И поддержка начнет падать. В дыру соваться не стоит. Главное - это люди, а людей там мало осталось - в основном граждане РФ и нет смысла терять там наших военных.
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airmax78
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Додано: Пон 28 лют, 2022 11:45
airmax78 написав:
Не завидуйте. Уезжаю голым соколом
Так хто тебе пустить через кордон?
Чи ти лісами?
Ти інвалід/пенсіонер/псих - ні?
То чого втікаєш?
Вивези дружину під кордон, а сам повертайся боротити нашу спільну землю!
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