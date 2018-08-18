|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 28 лют, 2022 11:34
striped написав: rjkz написав:
Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.
Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.
В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.
Вот полностью согласен - нужно забирать и Донбасс сейчас, а в Крым дать гуманитарный коридор для тех, кому РФ промыла мозги настолько, что они в Украине уже себя не видят.
У нас беспрецедентная мировая поддержка и отстраивать всю страну оптом будет дешевле. Заодно уже и громады и международные трассы я бы перекроил с прицелом на ЕС, а не на Москву как было все это время.
А Крым они сами отдадут.
мотивация у наших во вмногом благодаря тому, что все видят, каким донецк кормят говном русские 8 лет. так что пусть будет (имхо), лучшая пропагадна рускава мира. без северной кореи, южная смотрится не так ярко
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5458
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2585 раз.
- Подякували: 1377 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 28 лют, 2022 11:45
airmax78 написав:
Не завидуйте. Уезжаю голым соколом
Так хто тебе пустить через кордон?
Чи ти лісами?
Ти інвалід/пенсіонер/псих - ні?
То чого втікаєш?
Вивези дружину під кордон, а сам повертайся боронити нашу спільну землю!
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 28 лют, 2022 11:53, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2988
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 лют, 2022 11:50
Успіх написав: airmax78 написав:
Не завидуйте. Уезжаю голым соколом
Так хто тебе пустить через кордон?
Чи ти лісами?
Ти інвалід/пенсіонер/псих - ні?
То чого втікаєш?
Вивези дружину під кордон, а сам повертайся боротити нашу спільну землю!
Так і зроблю.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40372
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 946 раз.
- Подякували: 4961 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 лют, 2022 11:52
airmax78 написав:
Так і зроблю
Що саме?
1. Лісами...
2. Розвернешся...
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2988
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 лют, 2022 12:28
rjkz написав: airmax78 написав:
Если не сольемся на переговорах или хло не применит ОМП (что будет означать конец большинства известных нам РН), то Украина выйдет из этой войны Израилем и киевские цены устремятся к тельавивским.
Что вас заставляет думать, что сольемся?
Не сливались - не сливались, а как стало понятно, что рашка проигрывает - сольемся?
Пока идут переговоры подзаправятся и идея кто сливается может поменяться.
-
spekulant
-
-
- Повідомлень: 99
- З нами з: 13.10.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21831
|5409344
|
|
|991
|1670309
|
П'ят 18 лют, 2022 13:20
Frant
|
|16
|33859
|
|