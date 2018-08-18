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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 28 лют, 2022 11:34
striped написав: rjkz написав:
Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.
Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.
В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.
Вот полностью согласен - нужно забирать и Донбасс сейчас, а в Крым дать гуманитарный коридор для тех, кому РФ промыла мозги настолько, что они в Украине уже себя не видят.
У нас беспрецедентная мировая поддержка и отстраивать всю страну оптом будет дешевле. Заодно уже и громады и международные трассы я бы перекроил с прицелом на ЕС, а не на Москву как было все это время.
А Крым они сами отдадут.
мотивация у наших во вмногом благодаря тому, что все видят, каким донецк кормят говном русские 8 лет. так что пусть будет (имхо), лучшая пропагадна рускава мира. без северной кореи, южная смотрится не так ярко
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 28 лют, 2022 11:45
airmax78 написав:
Не завидуйте. Уезжаю голым соколом
Так хто тебе пустить через кордон?
Чи ти лісами?
Ти інвалід/пенсіонер/псих - ні?
То чого втікаєш?
Вивези дружину під кордон, а сам повертайся боронити нашу спільну землю!
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 28 лют, 2022 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 11:50
Успіх написав: airmax78 написав:
Не завидуйте. Уезжаю голым соколом
Так хто тебе пустить через кордон?
Чи ти лісами?
Ти інвалід/пенсіонер/псих - ні?
То чого втікаєш?
Вивези дружину під кордон, а сам повертайся боротити нашу спільну землю!
Так і зроблю.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 11:52
airmax78 написав:
Так і зроблю
Що саме?
1. Лісами...
2. Розвернешся...
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Додано: Пон 28 лют, 2022 12:28
rjkz написав: airmax78 написав:
Если не сольемся на переговорах или хло не применит ОМП (что будет означать конец большинства известных нам РН), то Украина выйдет из этой войны Израилем и киевские цены устремятся к тельавивским.
Что вас заставляет думать, что сольемся?
Не сливались - не сливались, а как стало понятно, что рашка проигрывает - сольемся?
Пока идут переговоры подзаправятся и идея кто сливается может поменяться.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 13:23
Успіх написав: airmax78 написав:
Так і зроблю
Що саме?
1. Лісами...
2. Розвернешся...
Скоро буду у Львові. На кордон, а потім у твій загін. Сотником. Сам розумієшь чому.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 14:17
макс, как твоя квартира? не пострадала? все ок?
там возле тебя ж бои шли
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Додано: Пон 28 лют, 2022 14:20
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
PS Я таки переезжаю в столицу одной из стран золотого миллиарда. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя не уверен, что буду там счастлив.
Ну Вы просто денежный мешок. То 50 куе лосс, теперь 150 куе лосс., и еще есть на квартиру в стране золотого миллиарда (200-300 куе)? Может хватит грабить нашу страну?
Не завидуйте. Уезжаю голым соколом
.
А рахунок в Саксо, акції Теслі по 1045 і біток по 48 куе - це гол?
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Додано: Пон 28 лют, 2022 14:21
flyman написав: airmax78 написав:
Я не нуждаюсь в сеансах психотерапии, при том бесплатных. Вы - не эстет - это понятно. Иначе АППС-люкс уже давно перестал бы быть "золотым стандартом". Пожалуйста, не надо больше эту херню про велосипед. Повторенное в 12й раз оно уже перестало звучать так свежо и остро.
Моя семья была счастлива переехать в новую прелесть. И один месяц, который нам там удалось пожить, им нравилось абсолютно все. Так что норм - хоть один месяц, но пожили как люди. Будем на старости лет вспоминать.
PS Я таки переезжаю в столицу одной из стран золотого миллиарда. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя не уверен, что буду там счастлив.
1. А як же прєлєсць? Концервуєте, продаєте?
2. А як мобілізація та 18..60
. Будете як Остап Бендер переходити румунський кордон?
Імхо, йому кантора зробила дакумєнт - він тепер почесний громадянин чогось там і може евакуюватись...
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Додано: Пон 28 лют, 2022 14:22
flyman написав:
моноліт зміцнять, в чому проблема,
striped написав:
Слава Украине, коллеги!
Понравилось как в Киеве решилась проблема пробок, а сами киевляне куда-то испарились
У меня вопрос к специалистам - а вот что можно теперь сделать с этим домом на Лобановского? Будут реставрировать или при таком попадании однозначно сносить и перестраивать?
воно ж не горіло як вежі Світовго центру.
метал арматури не повинен був втратити свої характеристики
йой, флай, ти і в цьому шпеціаліст!?
як там ОВДП?
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