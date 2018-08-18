airmax78 написав:

Я не нуждаюсь в сеансах психотерапии, при том бесплатных. Вы - не эстет - это понятно. Иначе АППС-люкс уже давно перестал бы быть "золотым стандартом". Пожалуйста, не надо больше эту херню про велосипед. Повторенное в 12й раз оно уже перестало звучать так свежо и остро.Моя семья была счастлива переехать в новую прелесть. И один месяц, который нам там удалось пожить, им нравилось абсолютно все. Так что норм - хоть один месяц, но пожили как люди. Будем на старости лет вспоминать.PS Я таки переезжаю в столицу одной из стран золотого миллиарда. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя не уверен, что буду там счастлив.