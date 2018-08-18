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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9651965296539654>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 164
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:46

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Не завидуйте. Уезжаю голым соколом.

А рахунок в Саксо, акції Теслі по 1045 і біток по 48 куе - це гол?

Це все сльози.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:47

  change_pm написав:
  flyman написав:
  striped написав:Слава Украине, коллеги!

Понравилось как в Киеве решилась проблема пробок, а сами киевляне куда-то испарились :)
У меня вопрос к специалистам - а вот что можно теперь сделать с этим домом на Лобановского? Будут реставрировать или при таком попадании однозначно сносить и перестраивать?

моноліт зміцнять, в чому проблема, воно ж не горіло як вежі Світовго центру.
метал арматури не повинен був втратити свої характеристики

йой, флай, ти і в цьому шпеціаліст!?
як там ОВДП?

сакс,
але є надія, що ПА300 (як і обіцяв оператор учотка Первий) куплю в аірмакса прєлєцсь з ремонтом плінтусів прихованого монтажу, але без штор
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:50

  flyman написав:[
сакс,
але є надія, що ПА300 (як і обіцяв оператор учотка Первий) куплю в аірмакса прєлєцсь з ремонтом плінтусів прихованого монтажу, але без штор

хех... (((

там в черзі перший КК, потім ..., потім десь я, а потім вже ти...
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:51

  flyman написав:сакс,
але є надія, що ПА300 (як і обіцяв оператор учотка Первий) куплю в аірмакса прєлєцсь з ремонтом плінтусів прихованого монтажу, але без штор

Тік. Розглядаю будь-які пропозиції.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:54

  change_pm написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Я не нуждаюсь в сеансах психотерапии, при том бесплатных. Вы - не эстет - это понятно. Иначе АППС-люкс уже давно перестал бы быть "золотым стандартом". Пожалуйста, не надо больше эту херню про велосипед. Повторенное в 12й раз оно уже перестало звучать так свежо и остро.
Моя семья была счастлива переехать в новую прелесть. И один месяц, который нам там удалось пожить, им нравилось абсолютно все. Так что норм - хоть один месяц, но пожили как люди. Будем на старости лет вспоминать.
PS Я таки переезжаю в столицу одной из стран золотого миллиарда. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя не уверен, что буду там счастлив.

1. А як же прєлєсць? Концервуєте, продаєте?
2. А як мобілізація та 18..60. Будете як Остап Бендер переходити румунський кордон?

Імхо, йому кантора зробила дакумєнт - він тепер почесний громадянин чогось там і може евакуюватись...

і що, позорно сховає пачпорт громадянини неньки?
це ж позір і ганьба!
я думаю, він перейде в Каховці в свою прачєчну
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:56

  change_pm написав:
  flyman написав:
  striped написав:Слава Украине, коллеги!

Понравилось как в Киеве решилась проблема пробок, а сами киевляне куда-то испарились :)
У меня вопрос к специалистам - а вот что можно теперь сделать с этим домом на Лобановского? Будут реставрировать или при таком попадании однозначно сносить и перестраивать?

моноліт зміцнять, в чому проблема, воно ж не горіло як вежі Світовго центру.
метал арматури не повинен був втратити свої характеристики

йой, флай, ти і в цьому шпеціаліст!?

Матеріалознавсто - відмінно
Сопромат - задовільно
Теормєх - добре
Average GPA > 3.5
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:09

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  airmax78 написав:
  Успіх написав:
  airmax78 написав:Так і зроблю

Що саме?
1. Лісами...
2. Розвернешся...
:?:

Скоро буду у Львові. На кордон, а потім у твій загін. Сотником. Сам розумієшь чому.

Ну що, ти вже у Львові?
Пішов у найближчий воєнкомат? :mrgreen:

Скажеш там, нехай тебе дають в частину, де багато соснового лісу :mrgreen: у найбільшу частину ;) - то тут і мене знайдеш!
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:17

  change_pm написав:
  flyman написав:[
сакс,
але є надія, що ПА300 (як і обіцяв оператор учотка Первий) куплю в аірмакса прєлєцсь з ремонтом плінтусів прихованого монтажу, але без штор

хех... (((

там в черзі перший КК, потім ..., потім десь я, а потім вже ти...

тобі для чого? нарізати на смарти?
може я теж хочу пожити по-бохатому.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:31

Розкулачення куркулів!)))))

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:[
сакс,
але є надія, що ПА300 (як і обіцяв оператор учотка Первий) куплю в аірмакса прєлєцсь з ремонтом плінтусів прихованого монтажу, але без штор

хех... (((

там в черзі перший КК, потім ..., потім десь я, а потім вже ти...

тобі для чого? нарізати на смарти?
може я теж хочу пожити по-бохатому.

Хех :mrgreen:
Куркуль ще не втік, а ви всі вже нарізаєте його плінтуси :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:36

  Успіх написав:Хех :mrgreen:
Куркуль ще не втік, а ви всі вже нарізаєте його плінтуси :mrgreen:

поки не пожовкли
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