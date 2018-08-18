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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 лют, 2022 14:46
change_pm написав: airmax78 написав:
Не завидуйте. Уезжаю голым соколом
.
А рахунок в Саксо, акції Теслі по 1045 і біток по 48 куе - це гол?
Це все сльози.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 14:47
change_pm написав: flyman написав:
моноліт зміцнять, в чому проблема,
striped написав:
Слава Украине, коллеги!
Понравилось как в Киеве решилась проблема пробок, а сами киевляне куда-то испарились
У меня вопрос к специалистам - а вот что можно теперь сделать с этим домом на Лобановского? Будут реставрировать или при таком попадании однозначно сносить и перестраивать?
воно ж не горіло як вежі Світовго центру.
метал арматури не повинен був втратити свої характеристики
йой, флай, ти і в цьому шпеціаліст!?
як там ОВДП?
сакс,
але є надія, що ПА300 (як і обіцяв оператор учотка Первий) куплю в аірмакса прєлєцсь з ремонтом плінтусів прихованого монтажу, але без штор
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Додано: Пон 28 лют, 2022 14:50
flyman написав:
[
сакс,
але є надія, що ПА300 (як і обіцяв оператор учотка Первий) куплю в аірмакса прєлєцсь
з ремонтом плінтусів прихованого монтажу, але без штор
хех... (((
там в черзі перший КК, потім ..., потім десь я, а потім вже ти...
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Додано: Пон 28 лют, 2022 14:51
flyman написав:
сакс,
але є надія, що ПА300 (як і обіцяв оператор учотка Первий) куплю в аірмакса прєлєцсь з ремонтом плінтусів прихованого монтажу, але без штор
Тік. Розглядаю будь-які пропозиції.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 14:54
change_pm написав: flyman написав: airmax78 написав:
Я не нуждаюсь в сеансах психотерапии, при том бесплатных. Вы - не эстет - это понятно. Иначе АППС-люкс уже давно перестал бы быть "золотым стандартом". Пожалуйста, не надо больше эту херню про велосипед. Повторенное в 12й раз оно уже перестало звучать так свежо и остро.
Моя семья была счастлива переехать в новую прелесть. И один месяц, который нам там удалось пожить, им нравилось абсолютно все. Так что норм - хоть один месяц, но пожили как люди. Будем на старости лет вспоминать.
PS Я таки переезжаю в столицу одной из стран золотого миллиарда. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя не уверен, что буду там счастлив.
1. А як же прєлєсць? Концервуєте, продаєте?
2. А як мобілізація та 18..60
. Будете як Остап Бендер переходити румунський кордон?
Імхо, йому кантора зробила дакумєнт - він тепер почесний громадянин чогось там і може евакуюватись...
і що, позорно сховає пачпорт громадянини неньки?
це ж позір і ганьба!
я думаю, він перейде в Каховці в свою прачєчну
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Додано: Пон 28 лют, 2022 14:56
change_pm написав: flyman написав:
моноліт зміцнять, в чому проблема,
striped написав:
Слава Украине, коллеги!
Понравилось как в Киеве решилась проблема пробок, а сами киевляне куда-то испарились
У меня вопрос к специалистам - а вот что можно теперь сделать с этим домом на Лобановского? Будут реставрировать или при таком попадании однозначно сносить и перестраивать?
воно ж не горіло як вежі Світовго центру.
метал арматури не повинен був втратити свої характеристики
йой, флай, ти і в цьому шпеціаліст!?
Матеріалознавсто - відмінно
Сопромат - задовільно
Теормєх - добре
Average GPA > 3.5
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Додано: Пон 28 лют, 2022 15:09
airmax78 написав: Успіх написав: airmax78 написав:
Так і зроблю
Що саме?
1. Лісами...
2. Розвернешся...
Скоро буду у Львові. На кордон, а потім у твій загін. Сотником. Сам розумієшь чому.
Ну що, ти вже у Львові?
Пішов у найближчий воєнкомат?
Скажеш там, нехай тебе дають в частину, де багато соснового лісу
у найбільшу частину
- то тут і мене знайдеш!
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Додано: Пон 28 лют, 2022 15:17
change_pm написав: flyman написав:
[
сакс,
але є надія, що ПА300 (як і обіцяв оператор учотка Первий) куплю в аірмакса прєлєцсь
з ремонтом плінтусів прихованого монтажу, але без штор
хех... (((
там в черзі перший КК, потім ..., потім десь я, а потім вже ти...
тобі для чого? нарізати на смарти?
може я теж хочу пожити по-бохатому.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 15:31
flyman написав: change_pm написав: flyman написав:
[
сакс,
але є надія, що ПА300 (як і обіцяв оператор учотка Первий) куплю в аірмакса прєлєцсь
з ремонтом плінтусів прихованого монтажу, але без штор
хех... (((
там в черзі перший КК, потім ..., потім десь я, а потім вже ти...
тобі для чого? нарізати на смарти?
може я теж хочу пожити по-бохатому.
Хех
Куркуль ще не втік, а ви всі вже нарізаєте його плінтуси
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Додано: Пон 28 лют, 2022 15:36
Успіх написав:
Хех
Куркуль ще не втік, а ви всі вже нарізаєте його плінтуси
поки не пожовкли
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