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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:49
flyman написав: Успіх написав:
Хех
Куркуль ще не втік, а ви всі вже нарізаєте його плінтуси
поки не пожовкли
Вангую, якщо він піде у воєнкомат/потік у частину/потім на фронт - то його квіточка за рік-два зробить х2!
(але ремонт - у подарунок все одно буде)
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