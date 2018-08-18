airmax78 написав:rjkz написав:airmax78 написав:Рыба-Сом меня не далее как 23.02 вечером поучал и деконструировал. Вы тоже любите этим заниматься. Но всегда лучше подойти к зеркалу и внимательно присмотреться. А в зеркале мы что увидим? При "полном понимании грядущего п-ца" пул арендных квартирок оставлен генерить кешак, весто того, чтобы быть проданным нах и перевложенным на благословенной Нью Йоркщине, где ничего не желтеет и не отваливается.
Поэтому давайте не будем о том, кто что понимал и кто что кому советовал. Смотрим по факту.
И да, аргумент что что-то там себя 42 раза уже окупило - не очень рабочий.
Максим, вы - человек, который все вываливает на всеобщее обозрение.
Не все такие как вы и долярчик.
Я не пишу тут все подробности своей жизни.
Поэтому не делайте выводов что я сделал и что нет.
На меня из зеркала смотрит вполне дальновидный человек, который делает то, что считает целесообразным и не боится выходить из зоны комфорта. У меня и моей семьи к нему нет никаких претензий, что ему что-то следовало сделать и он это не сделал.
Мало того, этот-же человек давал вам вполне прямые рекомендации. Вы ответили, что слищком старый. Тот человек старше вас и имел куда как более скудный бэкграунд. Но его это не остановило.
Посмотрите в свое зеркало. Может не так уж важно, что о том человеке в зеркале думают окружающие и как он смотрится на велосипеде. Может есть вещи важней чем мнение окружающих? Может нет ничего страшного, если корона на голове светится не так ярко на фоне окружающих? Живите для себя и своей семьи - в этом есть куда как больше смысла чем в том, какое впечатление вы создаете на окружающих.
Я (не в первый раз) вам провожу эти бесплатные сеансы психотерапии не со зла.
Я не нуждаюсь в сеансах психотерапии, при том бесплатных. Вы - не эстет - это понятно. Иначе АППС-люкс уже давно перестал бы быть "золотым стандартом". Пожалуйста, не надо больше эту херню про велосипед. Повторенное в 12й раз оно уже перестало звучать так свежо и остро.
Моя семья была счастлива переехать в новую прелесть. И один месяц, который нам там удалось пожить, им нравилось абсолютно все. Так что норм - хоть один месяц, но пожили как люди. Будем на старости лет вспоминать.
PS Я таки переезжаю в столицу одной из стран золотого миллиарда. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя не уверен, что буду там счастлив.
ЛС