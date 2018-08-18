RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9651965296539654

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 164
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:04

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Рыба-Сом меня не далее как 23.02 вечером поучал и деконструировал. Вы тоже любите этим заниматься. Но всегда лучше подойти к зеркалу и внимательно присмотреться. А в зеркале мы что увидим? При "полном понимании грядущего п-ца" пул арендных квартирок оставлен генерить кешак, весто того, чтобы быть проданным нах и перевложенным на благословенной Нью Йоркщине, где ничего не желтеет и не отваливается.
Поэтому давайте не будем о том, кто что понимал и кто что кому советовал. Смотрим по факту.
И да, аргумент что что-то там себя 42 раза уже окупило - не очень рабочий.


Максим, вы - человек, который все вываливает на всеобщее обозрение.
Не все такие как вы и долярчик.
Я не пишу тут все подробности своей жизни.
Поэтому не делайте выводов что я сделал и что нет.
На меня из зеркала смотрит вполне дальновидный человек, который делает то, что считает целесообразным и не боится выходить из зоны комфорта. У меня и моей семьи к нему нет никаких претензий, что ему что-то следовало сделать и он это не сделал.
Мало того, этот-же человек давал вам вполне прямые рекомендации. Вы ответили, что слищком старый. Тот человек старше вас и имел куда как более скудный бэкграунд. Но его это не остановило.
Посмотрите в свое зеркало. Может не так уж важно, что о том человеке в зеркале думают окружающие и как он смотрится на велосипеде. Может есть вещи важней чем мнение окружающих? Может нет ничего страшного, если корона на голове светится не так ярко на фоне окружающих? Живите для себя и своей семьи - в этом есть куда как больше смысла чем в том, какое впечатление вы создаете на окружающих.
Я (не в первый раз) вам провожу эти бесплатные сеансы психотерапии не со зла.

Я не нуждаюсь в сеансах психотерапии, при том бесплатных. Вы - не эстет - это понятно. Иначе АППС-люкс уже давно перестал бы быть "золотым стандартом". Пожалуйста, не надо больше эту херню про велосипед. Повторенное в 12й раз оно уже перестало звучать так свежо и остро.
Моя семья была счастлива переехать в новую прелесть. И один месяц, который нам там удалось пожить, им нравилось абсолютно все. Так что норм - хоть один месяц, но пожили как люди. Будем на старости лет вспоминать.
PS Я таки переезжаю в столицу одной из стран золотого миллиарда. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя не уверен, что буду там счастлив.


ЛС
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12842
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6704 раз.
Подякували: 3697 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:21

  striped написав:Слава Украине, коллеги!

Понравилось как в Киеве решилась проблема пробок, а сами киевляне куда-то испарились :)
У меня вопрос к специалистам - а вот что можно теперь сделать с этим домом на Лобановского? Будут реставрировать или при таком попадании однозначно сносить и перестраивать?


Что будут делать - не знаю.
Но технически его можно восстановить.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12842
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6704 раз.
Подякували: 3697 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:28

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:моноліт зміцнять, в чому проблема, воно ж не горіло як вежі Світовго центру.
метал арматури не повинен був втратити свої характеристики

йой, флай, ти і в цьому шпеціаліст!?
як там ОВДП?

сакс,
але є надія, що ПА300 (як і обіцяв оператор учотка Первий) куплю в аірмакса прєлєцсь з ремонтом плінтусів прихованого монтажу, але без штор


Флай, без штор не бери.
Вы - не эстет.
На весь этот идеализм повесите клеенчатые шторы для ванной (бу естественно) и Вселенная исчезнет.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12842
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6704 раз.
Подякували: 3697 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:47

  rjkz написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:йой, флай, ти і в цьому шпеціаліст!?
як там ОВДП?

сакс,
але є надія, що ПА300 (як і обіцяв оператор учотка Первий) куплю в аірмакса прєлєцсь з ремонтом плінтусів прихованого монтажу, але без штор


Флай, без штор не бери.
Вы - не эстет.
На весь этот идеализм повесите клеенчатые шторы для ванной (бу естественно) и Вселенная исчезнет.

кульки з АТБ!!!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28581
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1398 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 18:54

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Не завидуйте. Уезжаю голым соколом

Так хто тебе пустить через кордон?
Чи ти лісами?

Ти інвалід/пенсіонер/псих - ні?
То чого втікаєш?
Вивези дружину під кордон, а сам повертайся боронити нашу спільну землю!

У него паспорт Израиля. Кто его будет задерживать?
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3912
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:15

  Понаехал написав:
  Успіх написав:
  airmax78 написав:Не завидуйте. Уезжаю голым соколом

Так хто тебе пустить через кордон?
Чи ти лісами?

Ти інвалід/пенсіонер/псих - ні?
То чого втікаєш?
Вивези дружину під кордон, а сам повертайся боронити нашу спільну землю!

У него паспорт Израиля. Кто его будет задерживать?

Щоб виїхати по ньому, тре в"їхати по ньому.
А так що нелегально попав вна Україну?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28581
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1398 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:19

  flyman написав:Щоб виїхати по ньому, тре в"їхати по ньому.
А так що нелегально попав вна Україну?

Что значит не легально? Можно въехать и выехать по любому документу. Использовать внутри страны - любой.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3912
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:24

  Понаехал написав:
  flyman написав:Щоб виїхати по ньому, тре в"їхати по ньому.
А так що нелегально попав вна Україну?

Что значит не легально? Можно въехать и выехать по любому документу. Использовать внутри страны - любой.

Можна, але не більше 3х місяців перебувати, або робити ВНЖ/ПМЖ.
Але громадяни України в"їзжають/виїзжають і показують українським погранцям українські паспорти.
А громадяни інших держав, свої.
Якщо громадянин України в"їхав/виїхав по паспорту іншої країни, то він порушив правила в"їзду/виїзду.

А так вийде, що нізвідки намалювався громадянин Ізраїля.
В мене б виникли запитання: а не диверсант?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28581
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1398 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:27

  Понаехал написав:
  flyman написав:Щоб виїхати по ньому, тре в"їхати по ньому.
А так що нелегально попав вна Україну?

Что значит не легально? Можно въехать и выехать по любому документу. Использовать внутри страны - любой.

Тут тобі не США.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28581
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1398 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9651965296539654
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2182, 2183, 2184
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21831 5409550
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 лют, 2022 20:23
ihorkyiv
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
991 1670376
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 13:20
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33862
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2828)
28.02.2022 18:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.