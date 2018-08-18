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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 28 лют, 2022 17:04
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Рыба-Сом меня не далее как 23.02 вечером поучал и деконструировал. Вы тоже любите этим заниматься. Но всегда лучше подойти к зеркалу и внимательно присмотреться. А в зеркале мы что увидим? При "полном понимании грядущего п-ца" пул арендных квартирок оставлен генерить кешак, весто того, чтобы быть проданным нах и перевложенным на благословенной Нью Йоркщине, где ничего не желтеет и не отваливается.
Поэтому давайте не будем о том, кто что понимал и кто что кому советовал. Смотрим по факту.
И да, аргумент что что-то там себя 42 раза уже окупило - не очень рабочий.
Максим, вы - человек, который все вываливает на всеобщее обозрение.
Не все такие как вы и долярчик.
Я не пишу тут все подробности своей жизни.
Поэтому не делайте выводов что я сделал и что нет.
На меня из зеркала смотрит вполне дальновидный человек, который делает то, что считает целесообразным и не боится выходить из зоны комфорта. У меня и моей семьи к нему нет никаких претензий, что ему что-то следовало сделать и он это не сделал.
Мало того, этот-же человек давал вам вполне прямые рекомендации. Вы ответили, что слищком старый. Тот человек старше вас и имел куда как более скудный бэкграунд. Но его это не остановило.
Посмотрите в свое зеркало. Может не так уж важно, что о том человеке в зеркале думают окружающие и как он смотрится на велосипеде. Может есть вещи важней чем мнение окружающих? Может нет ничего страшного, если корона на голове светится не так ярко на фоне окружающих? Живите для себя и своей семьи - в этом есть куда как больше смысла чем в том, какое впечатление вы создаете на окружающих.
Я (не в первый раз) вам провожу эти бесплатные сеансы психотерапии не со зла.
Я не нуждаюсь в сеансах психотерапии, при том бесплатных. Вы - не эстет - это понятно. Иначе АППС-люкс уже давно перестал бы быть "золотым стандартом". Пожалуйста, не надо больше эту херню про велосипед. Повторенное в 12й раз оно уже перестало звучать так свежо и остро.
Моя семья была счастлива переехать в новую прелесть. И один месяц, который нам там удалось пожить, им нравилось абсолютно все. Так что норм - хоть один месяц, но пожили как люди. Будем на старости лет вспоминать.
PS Я таки переезжаю в столицу одной из стран золотого миллиарда. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя не уверен, что буду там счастлив.
ЛС
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Додано: Пон 28 лют, 2022 17:21
striped написав:
Слава Украине, коллеги!
Понравилось как в Киеве решилась проблема пробок, а сами киевляне куда-то испарились
У меня вопрос к специалистам - а вот что можно теперь сделать с этим домом на Лобановского? Будут реставрировать или при таком попадании однозначно сносить и перестраивать?
Что будут делать - не знаю.
Но технически его можно восстановить.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 17:28
flyman написав: change_pm написав: flyman написав:моноліт зміцнять, в чому проблема,
воно ж не горіло як вежі Світовго центру.
метал арматури не повинен був втратити свої характеристики
йой, флай, ти і в цьому шпеціаліст!?
як там ОВДП?
сакс,
але є надія, що ПА300 (як і обіцяв оператор учотка Первий) куплю в аірмакса прєлєцсь з ремонтом плінтусів прихованого монтажу, але без штор
Флай, без штор не бери.
Вы - не эстет.
На весь этот идеализм повесите клеенчатые шторы для ванной (бу естественно) и Вселенная исчезнет.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 17:47
rjkz написав: flyman написав: change_pm написав:
йой, флай, ти і в цьому шпеціаліст!?
як там ОВДП?
сакс,
але є надія, що ПА300 (як і обіцяв оператор учотка Первий) куплю в аірмакса прєлєцсь з ремонтом плінтусів прихованого монтажу, але без штор
Флай, без штор не бери.
Вы - не эстет.
На весь этот идеализм повесите клеенчатые шторы
для ванной (бу естественно) и Вселенная исчезнет.
кульки з АТБ!!!
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Додано: Пон 28 лют, 2022 18:54
Успіх написав: airmax78 написав:
Не завидуйте. Уезжаю голым соколом
Так хто тебе пустить через кордон?
Чи ти лісами?
Ти інвалід/пенсіонер/псих - ні?
То чого втікаєш?
Вивези дружину під кордон, а сам повертайся боронити нашу спільну землю!
У него паспорт Израиля. Кто его будет задерживать?
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Додано: Пон 28 лют, 2022 19:15
Понаехал написав: Успіх написав: airmax78 написав:
Не завидуйте. Уезжаю голым соколом
Так хто тебе пустить через кордон?
Чи ти лісами?
Ти інвалід/пенсіонер/псих - ні?
То чого втікаєш?
Вивези дружину під кордон, а сам повертайся боронити нашу спільну землю!
У него паспорт Израиля. Кто его будет задерживать?
Щоб виїхати по ньому, тре в"їхати по ньому.
А так що нелегально попав вна Україну?
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Додано: Пон 28 лют, 2022 19:19
flyman написав:
Щоб виїхати по ньому, тре в"їхати по ньому.
А так що нелегально попав вна Україну?
Что значит не легально? Можно въехать и выехать по любому документу. Использовать внутри страны - любой.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 19:24
Понаехал написав: flyman написав:
Щоб виїхати по ньому, тре в"їхати по ньому.
А так що нелегально попав вна Україну?
Что значит не легально? Можно въехать и выехать по любому документу. Использовать внутри страны - любой.
Можна, але не більше 3х місяців перебувати, або робити ВНЖ/ПМЖ.
Але громадяни України в"їзжають/виїзжають і показують українським погранцям українські паспорти.
А громадяни інших держав, свої.
Якщо громадянин України в"їхав/виїхав по паспорту іншої країни, то він порушив правила в"їзду/виїзду.
А так вийде, що нізвідки намалювався громадянин Ізраїля.
В мене б виникли запитання: а не диверсант?
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Додано: Пон 28 лют, 2022 19:27
Понаехал написав: flyman написав:
Щоб виїхати по ньому, тре в"їхати по ньому.
А так що нелегально попав вна Україну?
Что значит не легально? Можно въехать и выехать по любому документу. Использовать внутри страны - любой.
Тут тобі не США.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 20:38
airmax78 написав:
Рыба-Сом меня не далее как 23.02 вечером поучал и деконструировал.
Рыба-Сом удивлялся, как - после 2014 года и всего сопутствующего - Эйрмакс сначала запускал ракету с прицелом на Берлин/Париж, а потом внезапно прозрел и понял, что Пу, оказывается, свою политику проводит не для того, чтоб ВВП РФ и РЖНМ росли.
Надеюсь, пояснил, дальнейшие дискуссии сейчас считаю неуместными.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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