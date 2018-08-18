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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9652965396549655

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 164
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:51

  Понаехал написав:
  Успіх написав:
  airmax78 написав:Не завидуйте. Уезжаю голым соколом

Так хто тебе пустить через кордон?
Чи ти лісами?

Ти інвалід/пенсіонер/псих - ні?
То чого втікаєш?
Вивези дружину під кордон, а сам повертайся боронити нашу спільну землю!

У него паспорт Израиля. Кто его будет задерживать?

Могут не выпустить, как моего знакомого ( недавно на польской границе) у которого 2 паспорта- украинский и израильский. Если он вьехал в Украину по украинскому "заграну", соответственно по нему и ОБЯЗАН выезжать. Наверное лучше в Израильское посольство обратиться с помощью об эвакуации. Может израильтяне предложат какой то вариант..
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:56

Слава Україні

  rjkz написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:
Что вас заставляет думать, что сольемся?
Не сливались - не сливались, а как стало понятно, что рашка проигрывает - сольемся?
Я думаю, что эти переговоры они (через лукашенко) запросили, чтобы поставить ультиматум - или сдаетесь или накроем ЯО.
Скорей всего это будет блеф.
Но проверить это можно будет только одним способом, а именно:
"расийсцкий военный корабль, идинахуй!" (с)
Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.
Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.
В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.
Так что Максим, не пачкай памперс, еше повесишь ШТОРЫ.

навіщо нам ОРДЛО і Крим?
що з ними робити?
на перевиховання?
на відбудову мостів і доріг?


Это все - Украина!


Страна-заправка за все заплатит.
Есть такое слово - контрибуция.
Все будет хорошо.


Какие контрибуции? Мы не планируем захватывать какие-либо земли оккупанта. Здесь больше подходит термин "репарации" :wink:
Любопытный
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 21:38

ОлежанЗа свою независимость, безопасность, комфорт и прочие ништяки нужно воевать, как израильтяне, а не бегать позорно по границах и искать дырку куда сбежать.
P.S Смотрю ролики в телеграмме про украинских бойцов на фронте. Респект и уважуxa!!! Настоящие мужики!!!
roberto dark
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