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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 лют, 2022 20:51
Понаехал написав: Успіх написав: airmax78 написав:
Не завидуйте. Уезжаю голым соколом
Так хто тебе пустить через кордон?
Чи ти лісами?
Ти інвалід/пенсіонер/псих - ні?
То чого втікаєш?
Вивези дружину під кордон, а сам повертайся боронити нашу спільну землю!
У него паспорт Израиля. Кто его будет задерживать?
Могут не выпустить, как моего знакомого ( недавно на польской границе) у которого 2 паспорта- украинский и израильский. Если он вьехал в Украину по украинскому "заграну", соответственно по нему и ОБЯЗАН выезжать. Наверное лучше в Израильское посольство обратиться с помощью об эвакуации. Может израильтяне предложат какой то вариант..
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Додано: Пон 28 лют, 2022 20:56
rjkz написав: flyman написав: rjkz написав:
Что вас заставляет думать, что сольемся?
Не сливались - не сливались, а как стало понятно, что рашка проигрывает - сольемся?
Я думаю, что эти переговоры они (через лукашенко) запросили, чтобы поставить ультиматум - или сдаетесь или накроем ЯО.
Скорей всего это будет блеф.
Но проверить это можно будет только одним способом, а именно:
"расийсцкий военный корабль, идинахуй!" (с)
Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.
Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.
В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.
Так что Максим, не пачкай памперс, еше повесишь ШТОРЫ.
навіщо нам ОРДЛО і Крим?
що з ними робити?
на перевиховання?
на відбудову мостів і доріг?
Это все - Украина!
Страна-заправка за все заплатит.
Есть такое слово - контрибуция.
Все будет хорошо.
Какие контрибуции? Мы не планируем захватывать какие-либо земли оккупанта. Здесь больше подходит термин "репарации"
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Додано: Пон 28 лют, 2022 21:38
ОлежанЗа свою независимость, безопасность, комфорт и прочие ништяки нужно воевать, как израильтяне, а не бегать позорно по границах и искать дырку куда сбежать.
P.S Смотрю ролики в телеграмме про украинских бойцов на фронте. Респект и уважуxa!!! Настоящие мужики!!!
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roberto dark
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