|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 лют, 2022 20:51
Понаехал написав: Успіх написав: airmax78 написав:
Не завидуйте. Уезжаю голым соколом
Так хто тебе пустить через кордон?
Чи ти лісами?
Ти інвалід/пенсіонер/псих - ні?
То чого втікаєш?
Вивези дружину під кордон, а сам повертайся боронити нашу спільну землю!
У него паспорт Израиля. Кто его будет задерживать?
Могут не выпустить, как моего знакомого ( недавно на польской границе) у которого 2 паспорта- украинский и израильский. Если он вьехал в Украину по украинскому "заграну", соответственно по нему и ОБЯЗАН выезжать. Наверное лучше в Израильское посольство обратиться с помощью об эвакуации. Может израильтяне предложат какой то вариант..
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 845
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 лют, 2022 20:56
rjkz написав: flyman написав: rjkz написав:
Что вас заставляет думать, что сольемся?
Не сливались - не сливались, а как стало понятно, что рашка проигрывает - сольемся?
Я думаю, что эти переговоры они (через лукашенко) запросили, чтобы поставить ультиматум - или сдаетесь или накроем ЯО.
Скорей всего это будет блеф.
Но проверить это можно будет только одним способом, а именно:
"расийсцкий военный корабль, идинахуй!" (с)
Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.
Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.
В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.
Так что Максим, не пачкай памперс, еше повесишь ШТОРЫ.
навіщо нам ОРДЛО і Крим?
що з ними робити?
на перевиховання?
на відбудову мостів і доріг?
Это все - Украина!
Страна-заправка за все заплатит.
Есть такое слово - контрибуция.
Все будет хорошо.
Какие контрибуции? Мы не планируем захватывать какие-либо земли оккупанта. Здесь больше подходит термин "репарации"
-
Любопытный
-
-
- Повідомлень: 427
- З нами з: 31.03.14
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 лют, 2022 21:38
ОлежанЗа свою независимость, безопасность, комфорт и прочие ништяки нужно воевать, как израильтяне, а не бегать позорно по границах и искать дырку куда сбежать.
P.S Смотрю ролики в телеграмме про украинских бойцов на фронте. Респект и уважуxa!!! Настоящие мужики!!!
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 845
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 бер, 2022 05:20
Любопытный написав: rjkz написав: flyman написав:
навіщо нам ОРДЛО і Крим?
що з ними робити?
на перевиховання?
на відбудову мостів і доріг?
Это все - Украина!
Страна-заправка за все заплатит.
Есть такое слово - контрибуция.
Все будет хорошо.
Какие контрибуции? Мы не планируем захватывать какие-либо земли оккупанта. Здесь больше подходит термин "репарации"
И украинский Донбасс и украинский Крым и Киев и все остальное БУДЕТ восстановлено за счет страны-заправки.
Это и другое называется контрибуцией.
Посмотрите в гугле значение слова.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12843
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6704 раз.
- Подякували: 3697 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Вів 01 бер, 2022 08:29
rjkz написав:
И украинский Донбасс и украинский Крым и Киев и все остальное БУДЕТ восстановлено за счет страны-заправки.
Это и другое называется контрибуцией.
Посмотрите в гугле значение слова.
В будущем рашке грозят астрономические суммы репараций (финансовых возмещений всех материальных и моральных ущербов причиненных безпричинной агрессией). Путин вырыл себе могилу этой войной, а свою страну обрёк на позор и экономический крах.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 845
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 бер, 2022 09:00
roberto dark написав:Олежан
За свою независимость, безопасность, комфорт и прочие ништяки нужно воевать, как израильтяне, а не бегать позорно по границах и искать дырку куда сбежать.
P.S Смотрю ролики в телеграмме про украинских бойцов на фронте. Респект и уважуxa!!! Настоящие мужики!!!
Cамые смелые и воинственные "патриоты" сидят за границей, в том числе и в Израиле.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5837
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 981 раз.
- Подякували: 1291 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 бер, 2022 09:11
BIGor написав: roberto dark написав:Олежан
За свою независимость, безопасность, комфорт и прочие ништяки нужно воевать, как израильтяне, а не бегать позорно по границах и искать дырку куда сбежать.
P.S Смотрю ролики в телеграмме про украинских бойцов на фронте. Респект и уважуxa!!! Настоящие мужики!!!
Cамые смелые и воинственные "патриоты" сидят за границей, в том числе и в Израиле.
Не можешь без своих высеров даже сейчас.
Удиви меня и скажи, что ты хотя бы патроны подносишь где нибудь на фронте.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 845
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21831
|5409939
|
|
|991
|1670499
|
П'ят 18 лют, 2022 13:20
Frant
|
|16
|33868
|
|