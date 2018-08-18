rjkz написав:

Что вас заставляет думать, что сольемся?Не сливались - не сливались, а как стало понятно, что рашка проигрывает - сольемся?Я думаю, что эти переговоры они (через лукашенко) запросили, чтобы поставить ультиматум - или сдаетесь или накроем ЯО.Скорей всего это будет блеф.Но проверить это можно будет только одним способом, а именно:"расийсцкий военный корабль, идинахуй!" (с)Единственное, что мне сейчас не понятно - Украине сразу надо очищать ордло и Крым или подождать пока раша настолько ослабнет под санкциями, чтобы взять без боя голыми руками.Реально, ордло освободить - вполне по силам сейчас.В Крым пока лучше не влазить - там условия такие, что можно (причем с огромной вероятностью) потерять всю армию.Так что Максим, не пачкай памперс, еше повесишь ШТОРЫ.