Та вчора нас трохи перемістили, то я вже за 2м від батареї))
Але жарковато в казармі, що ми вдень вікна відкриваємо!
п.с.
А народууууууу прибуває....... - думаю скоро(а може і вже) наша армія зробить х2+!👍
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Додано: Вів 01 бер, 2022 14:49
Та вчора нас трохи перемістили, то я вже за 2м від батареї))
Але жарковато в казармі, що ми вдень вікна відкриваємо!
п.с.
А народууууууу прибуває....... - думаю скоро(а може і вже) наша армія зробить х2+!👍
Додано: Вів 01 бер, 2022 16:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 01 бер, 2022 16:37
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