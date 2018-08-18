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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9653965496559656

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 165
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:49

  flyman написав:
  Василь-Рівне написав:І тут тобі повезло - тепле місце під батареєю :wink:

бравий вояк Швейк

Та вчора нас трохи перемістили, то я вже за 2м від батареї))
Але жарковато в казармі, що ми вдень вікна відкриваємо!

п.с.
А народууууууу прибуває....... - думаю скоро(а може і вже) наша армія зробить х2+!👍
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 16:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Та вчора нас трохи перемістили, то я вже за 2м від батареї))
зато согреетесь. Интересно вас потом на Киев отправят? Я так понимаю сейчас Киев это Сталинград - 22
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 16:37

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Та вчора нас трохи перемістили, то я вже за 2м від батареї))
зато согреетесь. Интересно вас потом на Киев отправят? Я так понимаю сейчас Киев это Сталинград - 22


Вы еще не в теробороне ?
Хомякоид
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