Та вчора нас трохи перемістили, то я вже за 2м від батареї))
Але жарковато в казармі, що ми вдень вікна відкриваємо!
п.с.
А народууууууу прибуває....... - думаю скоро(а може і вже) наша армія зробить х2+!👍
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Додано: Вів 01 бер, 2022 14:49
Та вчора нас трохи перемістили, то я вже за 2м від батареї))
Але жарковато в казармі, що ми вдень вікна відкриваємо!
п.с.
А народууууууу прибуває....... - думаю скоро(а може і вже) наша армія зробить х2+!👍
Додано: Вів 01 бер, 2022 16:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 01 бер, 2022 16:37
Додано: Вів 01 бер, 2022 16:56
Минобороны РФ: В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием
Информационные атаки на Россию проводятся 72 главным центром информационно-психологических операций ВС Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве.
Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.
Додано: Вів 01 бер, 2022 17:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 01 бер, 2022 17:53
vitaliian а как нахваливал Эйрмакс Уно сити хауз. Думаю жителям Герцен парка тоже весело, как и инвесторам на Багговутовской
Сидите здесь, збочэнци?
Додано: Вів 01 бер, 2022 17:59
Додано: Вів 01 бер, 2022 18:02
Хомякоид нормально как для ситуации. Вчера с женой и детьми гулял в парке
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