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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9654965596569657>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 165
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:49

  flyman написав:
  Василь-Рівне написав:І тут тобі повезло - тепле місце під батареєю :wink:

бравий вояк Швейк

Та вчора нас трохи перемістили, то я вже за 2м від батареї))
Але жарковато в казармі, що ми вдень вікна відкриваємо!

п.с.
А народууууууу прибуває....... - думаю скоро(а може і вже) наша армія зробить х2+!👍
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 16:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Та вчора нас трохи перемістили, то я вже за 2м від батареї))
зато согреетесь. Интересно вас потом на Киев отправят? Я так понимаю сейчас Киев это Сталинград - 22
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 16:37

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Та вчора нас трохи перемістили, то я вже за 2м від батареї))
зато согреетесь. Интересно вас потом на Киев отправят? Я так понимаю сейчас Киев это Сталинград - 22


Вы еще не в теробороне ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 16:56

Минобороны РФ: В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием

Информационные атаки на Россию проводятся 72 главным центром информационно-​психологических операций ВС Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-​программные комплексы и объекты связи в Киеве.

Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 16:57

официальное сообщение ТАСС,стоит прислушаться
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:53

vitaliian а как нахваливал Эйрмакс Уно сити хауз. Думаю жителям Герцен парка тоже весело, как и инвесторам на Багговутовской

Сидите здесь, збочэнци?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:59

  Serg-ik написав:vitaliian а как нахваливал Эйрмакс Уно сити хауз. Думаю жителям Герцен парка тоже весело, как и инвесторам на Багговутовской

Сидите здесь, збочэнци?


Серж как у вас ? Начал переживать что от вас давно ничего не слышно.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:00

  airmax78 написав:Не завидуйте. Уезжаю голым соколом.

Слабак
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:02

Хомякоид нормально как для ситуации. Вчера с женой и детьми гулял в парке
Serg-ik
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