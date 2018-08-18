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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9654965596569657

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 165
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:03

  Serg-ik написав:Хомякоид нормально как для ситуации. Вчера с женой и детьми гулял в парке


Ну слава Богу. Жену с детьми не отправляете ?
Может завезите пусть в Европе пересидят а там дальше будет видно.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:vitaliian а как нахваливал Эйрмакс Уно сити хауз. Думаю жителям Герцен парка тоже весело, как и инвесторам на Багговутовской

Сидите здесь, збочэнци?
ты больной? радуешься что попало там?
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:21

  Serg-ik написав:vitaliian а как нахваливал Эйрмакс Уно сити хауз. Думаю жителям Герцен парка тоже весело, как и инвесторам на Багговутовской

Сидите здесь, збочэнци?

Серж поехал кукухой. Что обычное дело на войне.
airmax78
 
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  #<1 ... 9654965596569657
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