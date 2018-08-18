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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 бер, 2022 18:03
Serg-ik написав:Хомякоид
нормально как для ситуации. Вчера с женой и детьми гулял в парке
Ну слава Богу. Жену с детьми не отправляете ?
Может завезите пусть в Европе пересидят а там дальше будет видно.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 18:06
Serg-ik написав:vitaliian а как нахваливал Эйрмакс Уно сити хауз. Думаю жителям Герцен парка тоже весело, как и инвесторам на Багговутовской
Сидите здесь, збочэнци?
ты больной? радуешься что попало там?
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Додано: Вів 01 бер, 2022 18:21
Serg-ik написав:vitaliian
а как нахваливал Эйрмакс Уно сити хауз. Думаю жителям Герцен парка тоже весело, как и инвесторам на Багговутовской
Сидите здесь, збочэнци?
Серж поехал кукухой. Что обычное дело на войне.
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