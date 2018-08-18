Та вчора нас трохи перемістили, то я вже за 2м від батареї))
Але жарковато в казармі, що ми вдень вікна відкриваємо!
п.с.
А народууууууу прибуває....... - думаю скоро(а може і вже) наша армія зробить х2+!👍
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Додано: Вів 01 бер, 2022 14:49
Та вчора нас трохи перемістили, то я вже за 2м від батареї))
Але жарковато в казармі, що ми вдень вікна відкриваємо!
п.с.
А народууууууу прибуває....... - думаю скоро(а може і вже) наша армія зробить х2+!👍
Додано: Вів 01 бер, 2022 16:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 01 бер, 2022 16:37
Додано: Вів 01 бер, 2022 18:02
Хомякоид нормально как для ситуации. Вчера с женой и детьми гулял в парке
Додано: Вів 01 бер, 2022 18:03
Додано: Вів 01 бер, 2022 18:49
Ребята давайте о том что хорошо или плохо поговорим после войны, сейчас важно понять что останется от наших инвестиций в кржн и от наших сбережений в других активах.
Бородянку сегодня разбомбили авиацией. Хочу ошибиться думая что этим намекнули что ждет киев на днях.. потому что другого смысла бомбить несчастную бородянку ну меньше нуля. Кстати когда то ездил туда смотреть объект, сама бородянка мне настолько не понравилась что от просмотра я отказался чтобы не морочить людям мозги.
На профильной ветке есть видео что сделали в Бородянке.
Додано: Вів 01 бер, 2022 18:56
Да уже понятно, что кацапы будут делать только то, что умеют: ровнять с землей.
Додано: Вів 01 бер, 2022 19:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
парни, я в жесткой депрессии
это писец(
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