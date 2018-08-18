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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9653965496559656

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 165
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:49

  flyman написав:
  Василь-Рівне написав:І тут тобі повезло - тепле місце під батареєю :wink:

бравий вояк Швейк

Та вчора нас трохи перемістили, то я вже за 2м від батареї))
Але жарковато в казармі, що ми вдень вікна відкриваємо!

п.с.
А народууууууу прибуває....... - думаю скоро(а може і вже) наша армія зробить х2+!👍
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 16:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Та вчора нас трохи перемістили, то я вже за 2м від батареї))
зато согреетесь. Интересно вас потом на Киев отправят? Я так понимаю сейчас Киев это Сталинград - 22
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 16:37

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Та вчора нас трохи перемістили, то я вже за 2м від батареї))
зато согреетесь. Интересно вас потом на Киев отправят? Я так понимаю сейчас Киев это Сталинград - 22


Вы еще не в теробороне ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:02

Хомякоид нормально как для ситуации. Вчера с женой и детьми гулял в парке
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:03

  Serg-ik написав:Хомякоид нормально как для ситуации. Вчера с женой и детьми гулял в парке


Ну слава Богу. Жену с детьми не отправляете ?
Может завезите пусть в Европе пересидят а там дальше будет видно.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:49

Ребята давайте о том что хорошо или плохо поговорим после войны, сейчас важно понять что останется от наших инвестиций в кржн и от наших сбережений в других активах.

Бородянку сегодня разбомбили авиацией. Хочу ошибиться думая что этим намекнули что ждет киев на днях.. потому что другого смысла бомбить несчастную бородянку ну меньше нуля. Кстати когда то ездил туда смотреть объект, сама бородянка мне настолько не понравилась что от просмотра я отказался чтобы не морочить людям мозги.

На профильной ветке есть видео что сделали в Бородянке.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:56

  vitaliian написав:Ребята давайте о том что хорошо или плохо поговорим после войны, сейчас важно понять что останется от наших инвестиций в кржн и от наших сбережений в других активах.

Бородянку сегодня разбомбили авиацией. Хочу ошибиться думая что этим намекнули что ждет киев на днях.. потому что другого смысла бомбить несчастную бородянку ну меньше нуля. Кстати когда то ездил туда смотреть объект, сама бородянка мне настолько не понравилась что от просмотра я отказался чтобы не морочить людям мозги.

На профильной ветке есть видео что сделали в Бородянке.

Да уже понятно, что кацапы будут делать только то, что умеют: ровнять с землей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

парни, я в жесткой депрессии
это писец(
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