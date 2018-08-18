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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 28 лют, 2022 17:04
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Рыба-Сом меня не далее как 23.02 вечером поучал и деконструировал. Вы тоже любите этим заниматься. Но всегда лучше подойти к зеркалу и внимательно присмотреться. А в зеркале мы что увидим? При "полном понимании грядущего п-ца" пул арендных квартирок оставлен генерить кешак, весто того, чтобы быть проданным нах и перевложенным на благословенной Нью Йоркщине, где ничего не желтеет и не отваливается.
Поэтому давайте не будем о том, кто что понимал и кто что кому советовал. Смотрим по факту.
И да, аргумент что что-то там себя 42 раза уже окупило - не очень рабочий.
Максим, вы - человек, который все вываливает на всеобщее обозрение.
Не все такие как вы и долярчик.
Я не пишу тут все подробности своей жизни.
Поэтому не делайте выводов что я сделал и что нет.
На меня из зеркала смотрит вполне дальновидный человек, который делает то, что считает целесообразным и не боится выходить из зоны комфорта. У меня и моей семьи к нему нет никаких претензий, что ему что-то следовало сделать и он это не сделал.
Мало того, этот-же человек давал вам вполне прямые рекомендации. Вы ответили, что слищком старый. Тот человек старше вас и имел куда как более скудный бэкграунд. Но его это не остановило.
Посмотрите в свое зеркало. Может не так уж важно, что о том человеке в зеркале думают окружающие и как он смотрится на велосипеде. Может есть вещи важней чем мнение окружающих? Может нет ничего страшного, если корона на голове светится не так ярко на фоне окружающих? Живите для себя и своей семьи - в этом есть куда как больше смысла чем в том, какое впечатление вы создаете на окружающих.
Я (не в первый раз) вам провожу эти бесплатные сеансы психотерапии не со зла.
Я не нуждаюсь в сеансах психотерапии, при том бесплатных. Вы - не эстет - это понятно. Иначе АППС-люкс уже давно перестал бы быть "золотым стандартом". Пожалуйста, не надо больше эту херню про велосипед. Повторенное в 12й раз оно уже перестало звучать так свежо и остро.
Моя семья была счастлива переехать в новую прелесть. И один месяц, который нам там удалось пожить, им нравилось абсолютно все. Так что норм - хоть один месяц, но пожили как люди. Будем на старости лет вспоминать.
PS Я таки переезжаю в столицу одной из стран золотого миллиарда. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя не уверен, что буду там счастлив.
ЛС
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Додано: Пон 28 лют, 2022 17:21
striped написав:
Слава Украине, коллеги!
Понравилось как в Киеве решилась проблема пробок, а сами киевляне куда-то испарились
У меня вопрос к специалистам - а вот что можно теперь сделать с этим домом на Лобановского? Будут реставрировать или при таком попадании однозначно сносить и перестраивать?
Что будут делать - не знаю.
Но технически его можно восстановить.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 17:28
flyman написав: change_pm написав: flyman написав:моноліт зміцнять, в чому проблема,
воно ж не горіло як вежі Світовго центру.
метал арматури не повинен був втратити свої характеристики
йой, флай, ти і в цьому шпеціаліст!?
як там ОВДП?
сакс,
але є надія, що ПА300 (як і обіцяв оператор учотка Первий) куплю в аірмакса прєлєцсь з ремонтом плінтусів прихованого монтажу, але без штор
Флай, без штор не бери.
Вы - не эстет.
На весь этот идеализм повесите клеенчатые шторы для ванной (бу естественно) и Вселенная исчезнет.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 17:47
rjkz написав: flyman написав: change_pm написав:
йой, флай, ти і в цьому шпеціаліст!?
як там ОВДП?
сакс,
але є надія, що ПА300 (як і обіцяв оператор учотка Первий) куплю в аірмакса прєлєцсь з ремонтом плінтусів прихованого монтажу, але без штор
Флай, без штор не бери.
Вы - не эстет.
На весь этот идеализм повесите клеенчатые шторы
для ванной (бу естественно) и Вселенная исчезнет.
кульки з АТБ!!!
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Вів 01 бер, 2022 22:12
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
PS Я таки переезжаю в столицу одной из стран золотого миллиарда. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя не уверен, что буду там счастлив.
Ну Вы просто денежный мешок. То 50 куе лосс, теперь 150 куе лосс., и еще есть на квартиру в стране золотого миллиарда (200-300 куе)? Может хватит грабить нашу страну?
Не завидуйте. Уезжаю голым соколом.
на работу или со свой бизнес делать будем?
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Додано: Сер 02 бер, 2022 08:04
Что-то мало сообщений. Отделы продаж позакрывались.
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Додано: Сер 02 бер, 2022 08:10
GADFLY написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Ну Вы просто денежный мешок. То 50 куе лосс, теперь 150 куе лосс., и еще есть на квартиру в стране золотого миллиарда (200-300 куе)? Может хватит грабить нашу страну?
Не завидуйте. Уезжаю голым соколом.
на работу или со свой бизнес делать будем?
На пособия беженцам. Пока война, а потом назад.
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