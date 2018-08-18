rjkz написав:

airmax78 написав: Рыба-Сом меня не далее как 23.02 вечером поучал и деконструировал. Вы тоже любите этим заниматься. Но всегда лучше подойти к зеркалу и внимательно присмотреться. А в зеркале мы что увидим? При "полном понимании грядущего п-ца" пул арендных квартирок оставлен генерить кешак, весто того, чтобы быть проданным нах и перевложенным на благословенной Нью Йоркщине, где ничего не желтеет и не отваливается.

Поэтому давайте не будем о том, кто что понимал и кто что кому советовал. Смотрим по факту.

И да, аргумент что что-то там себя 42 раза уже окупило - не очень рабочий. Рыба-Сом меня не далее как 23.02 вечером поучал и деконструировал. Вы тоже любите этим заниматься. Но всегда лучше подойти к зеркалу и внимательно присмотреться. А в зеркале мы что увидим? При "полном понимании грядущего п-ца" пул арендных квартирок оставлен генерить кешак, весто того, чтобы быть проданным нах и перевложенным на благословенной Нью Йоркщине, где ничего не желтеет и не отваливается.Поэтому давайте не будем о том, кто что понимал и кто что кому советовал. Смотрим по факту.И да, аргумент что что-то там себя 42 раза уже окупило - не очень рабочий.

Максим, вы - человек, который все вываливает на всеобщее обозрение.Не все такие как вы и долярчик.Я не пишу тут все подробности своей жизни.Поэтому не делайте выводов что я сделал и что нет.На меня из зеркала смотрит вполне дальновидный человек, который делает то, что считает целесообразным и не боится выходить из зоны комфорта. У меня и моей семьи к нему нет никаких претензий, что ему что-то следовало сделать и он это не сделал.Мало того, этот-же человек давал вам вполне прямые рекомендации. Вы ответили, что слищком старый. Тот человек старше вас и имел куда как более скудный бэкграунд. Но его это не остановило.Посмотрите в свое зеркало. Может не так уж важно, что о том человеке в зеркале думают окружающие и как он смотрится на велосипеде. Может есть вещи важней чем мнение окружающих? Может нет ничего страшного, если корона на голове светится не так ярко на фоне окружающих? Живите для себя и своей семьи - в этом есть куда как больше смысла чем в том, какое впечатление вы создаете на окружающих.Я (не в первый раз) вам провожу эти бесплатные сеансы психотерапии не со зла.