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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 бер, 2022 11:39
airmax78 написав:
Хотелось хоть что-то сохранить в тайне, но с местными форумчанами "круть-верть"(с) не пройдет
Ну то де ти є?
Казав жінку відвезеш до кордону, а сам розвернешся назад?
То де ти?
Давай під тягуйся до Василя - мене туди мають перекинути
Який Василь - ти знаєш! А якщо ні, то на "воєнній" гілці дізнаєшся!
Будь мужиком!
А якщо ні, то після перемоги, можуть твої ж сусіди легенько стрільнути тобі у срАку!
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Додано: Сер 02 бер, 2022 11:41
Успіх написав: airmax78 написав:
Хотелось хоть что-то сохранить в тайне, но с местными форумчанами "круть-верть"(с) не пройдет
Ну то де ти є?
Казав жінку відвезеш до кордону, а сам розвернешся назад?
То де ти?
Давай під тягуйся до Василя - мене туди мають перекинути
Який Василь - ти знаєш! А якщо ні, то на "воєнній" гілці дізнаєшся!
Будь мужиком!
А якщо ні, то після перемоги, можуть твої ж сусіди легенько стрільнути тобі у срАку!
Також про це розмірковую. Лячно поки що. Завтра щось буду вирішувати. Якщо шось - ти, як досвідчений воїн, вовк війни, допоможешь мені адаптуватись? А то я окрім NLAW та Стінгера взагалі ні з чого стріляти не можу. Та і з NLAW та Стінгера тільки в теорії (але ж впевнений в мене вийде).
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