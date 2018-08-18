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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9652965396549655

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 165
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 11:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Хотелось хоть что-то сохранить в тайне, но с местными форумчанами "круть-верть"(с) не пройдет

Ну то де ти є? ;)
Казав жінку відвезеш до кордону, а сам розвернешся назад?
То де ти?
Давай під тягуйся до Василя - мене туди мають перекинути ;)
Який Василь - ти знаєш! А якщо ні, то на "воєнній" гілці дізнаєшся!

Будь мужиком!
А якщо ні, то після перемоги, можуть твої ж сусіди легенько стрільнути тобі у срАку! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 11:41

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Хотелось хоть что-то сохранить в тайне, но с местными форумчанами "круть-верть"(с) не пройдет

Ну то де ти є? ;)
Казав жінку відвезеш до кордону, а сам розвернешся назад?
То де ти?
Давай під тягуйся до Василя - мене туди мають перекинути ;)
Який Василь - ти знаєш! А якщо ні, то на "воєнній" гілці дізнаєшся!

Будь мужиком!
А якщо ні, то після перемоги, можуть твої ж сусіди легенько стрільнути тобі у срАку! :mrgreen:

Також про це розмірковую. Лячно поки що. Завтра щось буду вирішувати. Якщо шось - ти, як досвідчений воїн, вовк війни, допоможешь мені адаптуватись? А то я окрім NLAW та Стінгера взагалі ні з чого стріляти не можу. Та і з NLAW та Стінгера тільки в теорії (але ж впевнений в мене вийде).
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 14:55

Бородянка

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:48

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  airmax78 написав:
  Успіх написав:
  airmax78 написав:Хотелось хоть что-то сохранить в тайне, но с местными форумчанами "круть-верть"(с) не пройдет

Ну то де ти є?
Казав жінку відвезеш до кордону, а сам розвернешся назад?
То де ти?
Давай під тягуйся до Василя - мене туди мають перекинути
Який Василь - ти знаєш! А якщо ні, то на "воєнній" гілці дізнаєшся!

Будь мужиком!
А якщо ні, то після перемоги, можуть твої ж сусіди легенько стрільнути тобі у срАку! :mrgreen:

Також про це розмірковую. Лячно поки що. Завтра щось буду вирішувати. Якщо шось - ти, як досвідчений воїн, вовк війни, допоможешь мені адаптуватись? А то я окрім NLAW та Стінгера взагалі ні з чого стріляти не можу. Та і з NLAW та Стінгера тільки в теорії (але ж впевнений в мене вийде).

Ти підтягуйся, а там будемо гатити, що буде під руками!
Я ж простий солдат - "св'язист" :D

Найпростіше - наче, джавелін!(і не важкий і самонавідний!)
Коротше - шукай Другу батарею!
Не заблудись, паляниця! :wink: :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 16:12

Веник кто знает чья территория

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

что случилось? ракета упала на веник?
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Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 16:59

  vitaliian написав:Зображення

Виноградар, пр. Георгія Гонгадзе 8
Горить ніби відділок поліції, за ним недобуд.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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