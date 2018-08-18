Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Хотелось хоть что-то сохранить в тайне, но с местными форумчанами "круть-верть"(с) не пройдет
Ну то де ти є? Казав жінку відвезеш до кордону, а сам розвернешся назад? То де ти? Давай під тягуйся до Василя - мене туди мають перекинути Який Василь - ти знаєш! А якщо ні, то на "воєнній" гілці дізнаєшся!
Будь мужиком! А якщо ні, то після перемоги, можуть твої ж сусіди легенько стрільнути тобі у срАку!
airmax78 написав:Хотелось хоть что-то сохранить в тайне, но с местными форумчанами "круть-верть"(с) не пройдет
Ну то де ти є? Казав жінку відвезеш до кордону, а сам розвернешся назад? То де ти? Давай під тягуйся до Василя - мене туди мають перекинути Який Василь - ти знаєш! А якщо ні, то на "воєнній" гілці дізнаєшся!
Будь мужиком! А якщо ні, то після перемоги, можуть твої ж сусіди легенько стрільнути тобі у срАку!
Також про це розмірковую. Лячно поки що. Завтра щось буду вирішувати. Якщо шось - ти, як досвідчений воїн, вовк війни, допоможешь мені адаптуватись? А то я окрім NLAW та Стінгера взагалі ні з чого стріляти не можу. Та і з NLAW та Стінгера тільки в теорії (але ж впевнений в мене вийде).
airmax78 написав:Хотелось хоть что-то сохранить в тайне, но с местными форумчанами "круть-верть"(с) не пройдет
Ну то де ти є? Казав жінку відвезеш до кордону, а сам розвернешся назад? То де ти? Давай під тягуйся до Василя - мене туди мають перекинути Який Василь - ти знаєш! А якщо ні, то на "воєнній" гілці дізнаєшся!
Будь мужиком! А якщо ні, то після перемоги, можуть твої ж сусіди легенько стрільнути тобі у срАку!
Також про це розмірковую. Лячно поки що. Завтра щось буду вирішувати. Якщо шось - ти, як досвідчений воїн, вовк війни, допоможешь мені адаптуватись? А то я окрім NLAW та Стінгера взагалі ні з чого стріляти не можу. Та і з NLAW та Стінгера тільки в теорії (але ж впевнений в мене вийде).
Ти підтягуйся, а там будемо гатити, що буде під руками! Я ж простий солдат - "св'язист"
Найпростіше - наче, джавелін!(і не важкий і самонавідний!) Коротше - шукай Другу батарею! Не заблудись, паляниця!