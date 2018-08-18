Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Хотелось хоть что-то сохранить в тайне, но с местными форумчанами "круть-верть"(с) не пройдет
Ну то де ти є? Казав жінку відвезеш до кордону, а сам розвернешся назад? То де ти? Давай під тягуйся до Василя - мене туди мають перекинути Який Василь - ти знаєш! А якщо ні, то на "воєнній" гілці дізнаєшся!
Будь мужиком! А якщо ні, то після перемоги, можуть твої ж сусіди легенько стрільнути тобі у срАку!
airmax78 написав:Хотелось хоть что-то сохранить в тайне, но с местными форумчанами "круть-верть"(с) не пройдет
Ну то де ти є? Казав жінку відвезеш до кордону, а сам розвернешся назад? То де ти? Давай під тягуйся до Василя - мене туди мають перекинути Який Василь - ти знаєш! А якщо ні, то на "воєнній" гілці дізнаєшся!
Будь мужиком! А якщо ні, то після перемоги, можуть твої ж сусіди легенько стрільнути тобі у срАку!
Також про це розмірковую. Лячно поки що. Завтра щось буду вирішувати. Якщо шось - ти, як досвідчений воїн, вовк війни, допоможешь мені адаптуватись? А то я окрім NLAW та Стінгера взагалі ні з чого стріляти не можу. Та і з NLAW та Стінгера тільки в теорії (але ж впевнений в мене вийде).
airmax78 написав:Хотелось хоть что-то сохранить в тайне, но с местными форумчанами "круть-верть"(с) не пройдет
Ну то де ти є? Казав жінку відвезеш до кордону, а сам розвернешся назад? То де ти? Давай під тягуйся до Василя - мене туди мають перекинути Який Василь - ти знаєш! А якщо ні, то на "воєнній" гілці дізнаєшся!
Будь мужиком! А якщо ні, то після перемоги, можуть твої ж сусіди легенько стрільнути тобі у срАку!
Також про це розмірковую. Лячно поки що. Завтра щось буду вирішувати. Якщо шось - ти, як досвідчений воїн, вовк війни, допоможешь мені адаптуватись? А то я окрім NLAW та Стінгера взагалі ні з чого стріляти не можу. Та і з NLAW та Стінгера тільки в теорії (але ж впевнений в мене вийде).
Ти підтягуйся, а там будемо гатити, що буде під руками! Я ж простий солдат - "св'язист"
Найпростіше - наче, джавелін!(і не важкий і самонавідний!) Коротше - шукай Другу батарею! Не заблудись, паляниця!
Олежан написав:как думаете, сколько еще война продлится? когда можно будет безопастно вернуть семью в киев?
чисто ваши мысли
До недели.
РФ не стягивает никакие дополнительные войска, чтобы привлечь их к операции на Украине, об этом сообщили в Пентагоне.
вы же понимаете армию надо кормить и заправлять. Кроме того, от ночлега в танках, и бытовках бодрости не добавляется.
Это минимум на 2-3 месяца. Но может и на дольше. Группировка смертников в зоне отчуждения (все сдохнут от онкологии в течение 5-10 лет) окопается там всерьёз и надолго и будет постоянно угрожать оттуда Киеву. Сейчас начнут окапываться в Херсоне и по линии до которой смогли дойти. И война перейдёт в позиционную до следующего обострения. Но есть надежда на госпереворот в Москве, как я и писал.