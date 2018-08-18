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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9653965496559656

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 165
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 02:37

  Олежан написав:как думаете, сколько еще война продлится? когда можно будет безопастно вернуть семью в киев?

чисто ваши мысли

Месяц.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 02:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

какие мысли по цене на недвигу, когда закончится все благополучно, будем возвращаться?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 02:56

  Proofy написав:какие мысли по цене на недвигу, когда закончится все благополучно, будем возвращаться?

Моя семья -нет в течении года. Родители и брата семья.. Пол года в США- далее пол года в Мексике. Дальше посмотрим
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