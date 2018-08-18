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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 бер, 2022 02:37
Олежан написав:
как думаете, сколько еще война продлится? когда можно будет безопастно вернуть семью в киев?
чисто ваши мысли
Месяц.
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Додано: Чет 03 бер, 2022 02:51
какие мысли по цене на недвигу, когда закончится все благополучно, будем возвращаться?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Чет 03 бер, 2022 02:56
Proofy написав:
какие мысли по цене на недвигу, когда закончится все благополучно, будем возвращаться?
Моя семья -нет в течении года. Родители и брата семья.. Пол года в США- далее пол года в Мексике. Дальше посмотрим
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