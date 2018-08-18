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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 бер, 2022 02:37
Олежан написав:
как думаете, сколько еще война продлится? когда можно будет безопастно вернуть семью в киев?
чисто ваши мысли
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Додано: Чет 03 бер, 2022 02:51
какие мысли по цене на недвигу, когда закончится все благополучно, будем возвращаться?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Чет 03 бер, 2022 02:56
Proofy написав:
какие мысли по цене на недвигу, когда закончится все благополучно, будем возвращаться?
Моя семья -нет в течении года. Родители и брата семья.. Пол года в США- далее пол года в Мексике. Дальше посмотрим
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Додано: Чет 03 бер, 2022 06:43
vitaliian написав:
До недели
Олежан написав:
как думаете, сколько еще война продлится? когда можно будет безопастно вернуть семью в киев?
чисто ваши мысли
.
РФ не стягивает никакие дополнительные войска, чтобы привлечь их к операции на Украине, об этом сообщили в Пентагоне.
вы же понимаете армию надо кормить и заправлять. Кроме того, от ночлега в танках, и бытовках бодрости не добавляется.
А якщо серйозно втрутиться бульбаш?
Чи він засцить?
п.с.
Ну і я ще повангую:
1. Якщо без серйозного втручання білорусі - то війна закінчиться через 4-14днів!
2. Якщо таки бульбаші серйозно втрутяться - то війна закінчиться від 4-х тижнів, до 4-х місяців
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 03 бер, 2022 07:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 бер, 2022 07:25
airmax78 написав: vitaliian написав: Олежан написав:
как думаете, сколько еще война продлится? когда можно будет безопастно вернуть семью в киев?
чисто ваши мысли
До недели.
РФ не стягивает никакие дополнительные войска, чтобы привлечь их к операции на Украине, об этом сообщили в Пентагоне.
вы же понимаете армию надо кормить и заправлять. Кроме того, от ночлега в танках, и бытовках бодрости не добавляется.
Это минимум на 2-3 месяца. Но может и на дольше. Группировка смертников в зоне отчуждения (все сдохнут от онкологии в течение 5-10 лет) окопается там всерьёз и надолго и будет постоянно угрожать оттуда Киеву. Сейчас начнут окапываться в Херсоне и по линии до которой смогли дойти. И война перейдёт в позиционную до следующего обострения.
Но есть надежда на госпереворот в Москве, как я и писал.
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