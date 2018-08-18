|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 бер, 2022 14:55
Бородянка
Додано: Сер 02 бер, 2022 16:12
Веник кто знает чья территория
Додано: Сер 02 бер, 2022 16:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
что случилось? ракета упала на веник?
Торгуємо криптовалютою безпечно. Binance: https://www.binance.com/ru/register?ref=M9XUI676 - рефельне посилання, повертае 20% комісії
Додано: Сер 02 бер, 2022 16:59
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Чет 03 бер, 2022 02:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
какие мысли по цене на недвигу, когда закончится все благополучно, будем возвращаться?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 03 бер, 2022 11:37
Додано: Чет 03 бер, 2022 12:04
КРЖН -50%, і потім потихеньку буде відростати, але не думаю, що сильно,
Спочатку короновірус підкосив привабливість столиці новим понаїхам.
Локація Києва досить таки стрьомна (ЧАЕС + кордон з РБ поруч) і танки від РФ досить швидко доїзжають, так що не встигнеш зібрати манатки для евакуації.
Вангую більший ріст ЛвРЖН, ІФРЖН, ЛуРЖН, РНЖН, ТРЖН і т.д. у західній частині України в обласних містах.
https://fi202x.blogspot.com/
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|