Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 бер, 2022 14:55
vitaliian
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vitaliian
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что случилось? ракета упала на веник?
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Додано: Чет 03 бер, 2022 02:51
какие мысли по цене на недвигу, когда закончится все благополучно, будем возвращаться?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Додано: Чет 03 бер, 2022 11:27
Faceless
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Додано: Чет 03 бер, 2022 11:37
Proofy написав:
какие мысли по цене на недвигу, когда закончится все благополучно, будем возвращаться?
Вообще невозможно что-то спланировать до заключения мирного договора.
Разброс до забивания досками окон до цен пика 2008 года.
Хомякоид
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Додано: Чет 03 бер, 2022 12:04
Хомякоид написав: Proofy написав:
какие мысли по цене на недвигу, когда закончится все благополучно, будем возвращаться?
Вообще невозможно что-то спланировать до заключения мирного договора.
Разброс до забивания досками окон до цен пика 2008 года.
КРЖН -50%, і потім потихеньку буде відростати, але не думаю, що сильно,
Спочатку короновірус підкосив привабливість столиці новим понаїхам.
Локація Києва досить таки стрьомна (ЧАЕС + кордон з РБ поруч) і танки від РФ досить швидко доїзжають, так що не встигнеш зібрати манатки для евакуації.
Вангую більший ріст ЛвРЖН, ІФРЖН, ЛуРЖН, РНЖН, ТРЖН і т.д. у західній частині України в обласних містах.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: Чет 03 бер, 2022 12:39
flyman написав: Хомякоид написав: Proofy написав:
какие мысли по цене на недвигу, когда закончится все благополучно, будем возвращаться?
Вообще невозможно что-то спланировать до заключения мирного договора.
Разброс до забивания досками окон до цен пика 2008 года.
КРЖН -50%, і потім потихеньку буде відростати, але не думаю, що сильно,
Спочатку короновірус підкосив привабливість столиці новим понаїхам.
Локація Києва досить таки стрьомна (ЧАЕС + кордон з РБ поруч) і танки від РФ досить швидко доїзжають, так що не встигнеш зібрати манатки для евакуації.
Вангую більший ріст ЛвРЖН, ІФРЖН, ЛуРЖН, РНЖН, ТРЖН і т.д. у західній частині України в обласних містах.
Згоден. Львывський ринок виглядає більш перспективно, навіть після закінчення бойових дій.
Все як я писав, буде хрущ не біля метро у Кийові за 10 000 USD.
Хомякоид
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Додано: Чет 03 бер, 2022 13:27
flyman написав:
КРЖН -50%, і потім потихеньку буде відростати, але не думаю, що сильно,
Спочатку короновірус підкосив привабливість столиці новим понаїхам.
Локація Києва досить таки стрьомна (ЧАЕС + кордон з РБ поруч) і танки від РФ досить швидко доїзжають, так що не встигнеш зібрати манатки для евакуації.
Вангую більший ріст ЛвРЖН, ІФРЖН, ЛуРЖН, РНЖН, ТРЖН і т.д. у західній частині України в обласних містах.
Хомякоид написав:
Згоден. Львывський ринок виглядає більш перспективно, навіть після закінчення бойових дій.
Все як я писав, буде хрущ не біля метро у Кийові за 10 000 USD.
Смішні ві ребяти!!!
По прогнозам - до 10 млн українців покине неньку! Який тут ріст? Кому хто що буде здавати?
change_pm
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