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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 бер, 2022 13:28
До речі, а бійці з різних ОП не відписуались? Які там у них справи?
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Додано: Чет 03 бер, 2022 13:29
Хто, як я в курсє куди влався/сь Трибека після виходу з КРЖН, той розуміє, який це епік фейл...
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Додано: Чет 03 бер, 2022 13:30
Есть ли сейчас срочный рынок в Киеве? И куда обращаться?
Востаннє редагувалось Moneta
в Чет 03 бер, 2022 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Чет 03 бер, 2022 13:30
Хомякоид написав:
Все як я писав, буде хрущ не біля метро у Кийові за 10 000 USD
.
чьо буде з Чабанами?
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Додано: Чет 03 бер, 2022 13:31
Moneta написав:
Есть ли сейчас срочный рынок в Киеве?
я 22 лютого пропунував викупити студію в Стандарт Уан на Вокзальній за 25 куе...
ніхто не захотів, тепер імху лукті кусають...
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Додано: Чет 03 бер, 2022 13:36
change_pm написав: Хомякоид написав:
Все як я писав, буде хрущ не біля метро у Кийові за 10 000 USD
.
чьо буде з Чабанами?
Аналогічна квартира буде коштувати 5-8 тис.
Щось я не зрозумів ваш меседж про Трибеку.
Можете більш детально розписати ?
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Хомякоид
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