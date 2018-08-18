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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9653965496559656

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 165
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:28

До речі, а бійці з різних ОП не відписуались? Які там у них справи?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:29

Трібека...

Хто, як я в курсє куди влався/сь Трибека після виходу з КРЖН, той розуміє, який це епік фейл...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:30

Есть ли сейчас срочный рынок в Киеве? И куда обращаться?
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 03 бер, 2022 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:30

  Хомякоид написав: Все як я писав, буде хрущ не біля метро у Кийові за 10 000 USD.

чьо буде з Чабанами?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:31

  Moneta написав:Есть ли сейчас срочный рынок в Киеве?

я 22 лютого пропунував викупити студію в Стандарт Уан на Вокзальній за 25 куе...

ніхто не захотів, тепер імху лукті кусають...
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:36

  change_pm написав:
  Хомякоид написав: Все як я писав, буде хрущ не біля метро у Кийові за 10 000 USD.

чьо буде з Чабанами?


Аналогічна квартира буде коштувати 5-8 тис.
Щось я не зрозумів ваш меседж про Трибеку.
Можете більш детально розписати ?
Хомякоид
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