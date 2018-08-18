Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 бер, 2022 13:28
До речі, а бійці з різних ОП не відписуались? Які там у них справи?
change_pm
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Додано: Чет 03 бер, 2022 13:29
Хто, як я в курсє куди влався/сь Трибека після виходу з КРЖН, той розуміє, який це епік фейл...
change_pm
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Додано: Чет 03 бер, 2022 13:30
Есть ли сейчас срочный рынок в Киеве? И куда обращаться?
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Moneta
в Чет 03 бер, 2022 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
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Додано: Чет 03 бер, 2022 13:30
Хомякоид написав:
Все як я писав,
буде хрущ не біля метро у Кийові за 10 000 USD
.
чьо буде з Чабанами?
change_pm
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Додано: Чет 03 бер, 2022 13:31
Moneta написав:
Есть ли сейчас срочный рынок в Киеве?
я 22 лютого пропунував викупити студію в Стандарт Уан на Вокзальній за 25 куе...
ніхто не захотів, тепер імху лукті кусають...
change_pm
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Додано: Чет 03 бер, 2022 13:36
change_pm написав: Хомякоид написав:
Все як я писав,
буде хрущ не біля метро у Кийові за 10 000 USD
.
чьо буде з Чабанами?
Аналогічна квартира буде коштувати 5-8 тис.
Щось я не зрозумів ваш меседж про Трибеку.
Можете більш детально розписати ?
Хомякоид
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Додано: Чет 03 бер, 2022 14:27
flyman написав:
КРЖН -50%, і потім потихеньку буде відростати, але не думаю, що сильно,
-50% - це якраз ціни на початок ковідного 2020 року.
BIGor
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Додано: Чет 03 бер, 2022 14:48
change_pm написав: flyman написав:
КРЖН -50%, і потім потихеньку буде відростати, але не думаю, що сильно,
Спочатку короновірус підкосив привабливість столиці новим понаїхам.
Локація Києва досить таки стрьомна (ЧАЕС + кордон з РБ поруч) і танки від РФ досить швидко доїзжають, так що не встигнеш зібрати манатки для евакуації.
Вангую більший ріст ЛвРЖН, ІФРЖН, ЛуРЖН, РНЖН, ТРЖН і т.д. у західній частині України в обласних містах.
Хомякоид написав:
Згоден. Львывський ринок виглядає більш перспективно, навіть після закінчення бойових дій.
Все як я писав, буде хрущ не біля метро у Кийові за 10 000 USD.
Смішні ві ребяти!!!
По прогнозам - до 10 млн українців покине неньку! Який тут ріст? Кому хто що буде здавати?
чому 10 а не 20 або 30?
куди покине ?
вже на кордоні біженців поменшало
https://meta.ua/uk/news/society/41486-na-zahidnih-kordonah-ukrayini-znikli-chergi-na-viyizd/
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flyman
в Чет 03 бер, 2022 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Додано: Чет 03 бер, 2022 14:52
BIGor написав: flyman написав:
КРЖН -50%, і потім потихеньку буде відростати, але не думаю, що сильно,
-50% - це якраз ціни на початок ковідного 2020 року.
ціни 2015+-
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flyman
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Додано: Чет 03 бер, 2022 15:29
слух, тобі пояснювати - вейстити свій час...
я зацитував, що кажуть западніки, а вони кажуть до 10 млн...
особисто я, якщо буду живим, буду "драпати" на Манч!
наразі вже практично мильйон виїхало... частина з них - 100% не повернеться!
зи. плани по Манхетену чи Стандарт Уан відкладено подалі...
change_pm
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