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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9654965596569657

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 165
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для заинтересованных. Готов обменять землю в Lago Vista TX. Видовой участок, электричество. В 15 минутах от дома Илона Маска. 35 минут до центра столицы. Построй дом своей мечты а самом быстрорастущем городе США! Менять готов На 3-4х комнатную квартиру в районе Золотых Ворот. Оформим сделку на территории США(закон позволяет) или Польши(не знаю что там с законами).
Желающие - в личку.

ПС из минусов вокруг кедровая роща. Если у вас нет аллергии на кедр - это вариант для вас идеален. Свежайший воздух
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 03 бер, 2022 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 16:10

  Moneta написав:Есть ли сейчас срочный рынок в Киеве? И куда обращаться?

Что продаешь? Не в районе Золотых Ворот?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 16:19

  Понаехал написав:Для заинтересованных. Готов обменять землю в Lago Vista TX. Видовой участок, электричество. В 15 минутах от дома Илона Маска. 35 минут до центра столицы. Построй дом своей мечты а самом быстрорастущем городе США! Менять готов На 3-4х комнатную квартиру в районе Золотых Ворот. Оформим сделку на территории США(закон позволяет) или Польши(не знаю что там с законами).
Желающие - в личку.

ПС из минусов вокруг кедровая роща. Если у вас нет аллергии на кедр - это вариант для вас идеален. Свежайший воздух

Шкода що немає Прохожого, він би вам видав орден Петросяна.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 16:24

Понаехал, ты веселишся или дурачек?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 16:33

  lejko_vit написав:Понаехал, ты веселишся или дурачек?

Я не веселюсь. Для меня нет нехрена веселого когда бомбят мою Родину. Когда бомбят Родной город. Но в тоже время у меня несколько таких участков и я хочу квартиру в центре Киева. Напомню, тем кто не помнит. Золотые Вороиа - это мой родной район. По моим прогнозам стоимость будет приблизително соответствовать этих 2х активов.
Граматические ошибки- сорри. Не спал несколько ночей. Координирую вывоз из Укаины моих близких и друзей.
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 03 бер, 2022 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 16:35

  kyk написав: Шкода що немає Прохожого, він би вам видав орден Петросяна.

А чего решили, чтоя шучу. Я брал 3 года назад данные участки с перспективой роста\обмена. В войне с РФ нечего смешного нет. Как можно смеятся когда бомбят родной город? Вы издеваетесь? Я предоагаю поменят активы. Это нормально.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 16:52

  Понаехал написав:
  kyk написав: Шкода що немає Прохожого, він би вам видав орден Петросяна.

А чего решили, чтоя шучу. Я брал 3 года назад данные участки с перспективой роста\обмена. В войне с РФ нечего смешного нет. Как можно смеятся когда бомбят родной город? Вы издеваетесь? Я предоагаю поменят активы. Это нормально.

Ви або придурюєтесь, або тупий. Ви пропонуєте поміняти квартиру в центрі на якийсь шматок поля людям, яких зараз бомблять. Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди погодяться на все.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 16:57

  kyk написав:Ви або придурюєтесь, або тупий. Ви пропонуєте поміняти квартиру в центрі на якийсь шматок поля людям, яких зараз бомблять. Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди згодяться на все.

Я отдал почти все свои сбережения на гуманитарную помощь. Сейчас не в состоянии что-то купить. Вообще. Мое предложение позволит иметь крышу над головой человеку. Не шматок поля. Это участок под застройку в столице. С коммуникациями. Можно модельный дом поставить за 3 недели. Или дом на колесах сразу. Хороший школы. Рядом соседи миллиардеры. Тут нет троллинга вообще. Стоимость активов - соразмерна.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:02

  Понаехал написав:
  kyk написав:Ви або придурюєтесь, або тупий. Ви пропонуєте поміняти квартиру в центрі на якийсь шматок поля людям, яких зараз бомблять. Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди згодяться на все.

Я отдал почти все свои сбережения на гуманитарную помощь. Сейчас не в состоянии что-то купить. Вообще. Мое предложение позволит иметь крышу над головой человеку. Не шматок поля. Это участок под застройку в столице. С коммуникациями. Можно модельный дом поставить за 3 недели. Или дом на колесах сразу. Хороший школы. Рядом соседи миллиардеры. Тут нет троллинга вообще. Стоимость активов - соразмерна.

Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди погодяться на все.
Шакал. :evil:
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:39

  kyk написав:Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди погодяться на все.
Шакал. :evil:

Почему? Я это предлагаю таким же украинцам, как и я. Тем кто уже на территории ЕС\США, как и я. Тут бомбы не падают. Я, также как и те, кому предлагаю, имею недвигу в Киеве. Также как и я находящимся вне досягаемости РФ.
Не надо смешивать 2 понятия.
Если человек в безопасном месте, если человек вывез свою семью и думает как пустить корни, но не верен в каком штате. Вот к ним мое предложение.


Пойми. Я не предлагаю это тем, кто в данный момент под бомбами. Им я и так отдал все что мог. Это принципиальный момент.
Так что ненадо обзываться. Я поддерживаю Украину. Я сочуствую и переживаю за людей. Я Украинец.

Хотя может до тебя и не дойдет.
Понаехал
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