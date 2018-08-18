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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 бер, 2022 16:08
Для заинтересованных. Готов обменять землю в Lago Vista TX. Видовой участок, электричество. В 15 минутах от дома Илона Маска. 35 минут до центра столицы. Построй дом своей мечты а самом быстрорастущем городе США! Менять готов На 3-4х комнатную квартиру в районе Золотых Ворот. Оформим сделку на территории США(закон позволяет) или Польши(не знаю что там с законами).
Желающие - в личку.
ПС из минусов вокруг кедровая роща. Если у вас нет аллергии на кедр - это вариант для вас идеален. Свежайший воздух
Востаннє редагувалось Понаехал
в Чет 03 бер, 2022 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 бер, 2022 16:10
Moneta написав:
Есть ли сейчас срочный рынок в Киеве? И куда обращаться?
Что продаешь? Не в районе Золотых Ворот?
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Додано: Чет 03 бер, 2022 16:19
Понаехал написав:
Для заинтересованных. Готов обменять землю в Lago Vista TX. Видовой участок, электричество. В 15 минутах от дома Илона Маска. 35 минут до центра столицы. Построй дом своей мечты а самом быстрорастущем городе США! Менять готов На 3-4х комнатную квартиру в районе Золотых Ворот. Оформим сделку на территории США(закон позволяет) или Польши(не знаю что там с законами).
Желающие - в личку.
ПС из минусов вокруг кедровая роща. Если у вас нет аллергии на кедр - это вариант для вас идеален. Свежайший воздух
Шкода що немає Прохожого, він би вам видав орден Петросяна.
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kyk
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Додано: Чет 03 бер, 2022 16:24
Понаехал, ты веселишся или дурачек?
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lejko_vit
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Додано: Чет 03 бер, 2022 16:33
lejko_vit написав:
Понаехал, ты веселишся или дурачек?
Я не веселюсь. Для меня нет нехрена веселого когда бомбят мою Родину. Когда бомбят Родной город. Но в тоже время у меня несколько таких участков и я хочу квартиру в центре Киева. Напомню, тем кто не помнит. Золотые Вороиа - это мой родной район. По моим прогнозам стоимость будет приблизително соответствовать этих 2х активов.
Граматические ошибки- сорри. Не спал несколько ночей. Координирую вывоз из Укаины моих близких и друзей.
Востаннє редагувалось Понаехал
в Чет 03 бер, 2022 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Понаехал
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Додано: Чет 03 бер, 2022 16:35
kyk написав:
Шкода що немає Прохожого, він би вам видав орден Петросяна.
А чего решили, чтоя шучу. Я брал 3 года назад данные участки с перспективой роста\обмена. В войне с РФ нечего смешного нет. Как можно смеятся когда бомбят родной город? Вы издеваетесь? Я предоагаю поменят активы. Это нормально.
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Понаехал
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Додано: Чет 03 бер, 2022 16:52
Понаехал написав: kyk написав:
Шкода що немає Прохожого, він би вам видав орден Петросяна.
А чего решили, чтоя шучу. Я брал 3 года назад данные участки с перспективой роста\обмена. В войне с РФ нечего смешного нет. Как можно смеятся когда бомбят родной город? Вы издеваетесь? Я предоагаю поменят активы. Это нормально.
Ви або придурюєтесь, або тупий. Ви пропонуєте поміняти квартиру в центрі на якийсь шматок поля людям, яких зараз бомблять. Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди погодяться на все.
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kyk
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Додано: Чет 03 бер, 2022 16:57
kyk написав:
Ви або придурюєтесь, або тупий. Ви пропонуєте поміняти квартиру в центрі на якийсь шматок поля людям, яких зараз бомблять. Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди згодяться на все.
Я отдал почти все свои сбережения на гуманитарную помощь. Сейчас не в состоянии что-то купить. Вообще. Мое предложение позволит иметь крышу над головой человеку. Не шматок поля. Это участок под застройку в столице. С коммуникациями. Можно модельный дом поставить за 3 недели. Или дом на колесах сразу. Хороший школы. Рядом соседи миллиардеры. Тут нет троллинга вообще. Стоимость активов - соразмерна.
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Понаехал
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Додано: Чет 03 бер, 2022 17:02
Понаехал написав: kyk написав:
Ви або придурюєтесь, або тупий. Ви пропонуєте поміняти квартиру в центрі на якийсь шматок поля людям, яких зараз бомблять. Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди згодяться на все.
Я отдал почти все свои сбережения на гуманитарную помощь. Сейчас не в состоянии что-то купить. Вообще. Мое предложение позволит иметь крышу над головой человеку. Не шматок поля. Это участок под застройку в столице. С коммуникациями. Можно модельный дом поставить за 3 недели. Или дом на колесах сразу. Хороший школы. Рядом соседи миллиардеры. Тут нет троллинга вообще. Стоимость активов - соразмерна.
Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди погодяться на все.
Шакал.
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kyk
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Додано: Чет 03 бер, 2022 17:39
kyk написав:
Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди погодяться на все.
Шакал.
Почему? Я это предлагаю таким же украинцам, как и я. Тем кто уже на территории ЕС\США, как и я
. Тут бомбы не падают. Я, также как и те, кому предлагаю, имею недвигу в Киеве. Также как и я находящимся вне досягаемости РФ.
Не надо смешивать 2 понятия.
Если человек в безопасном месте, если человек вывез свою семью и думает как пустить корни, но не верен в каком штате. Вот к ним мое предложение.Пойми. Я не предлагаю это тем, кто в данный момент под бомбами. Им я и так отдал все что мог. Это принципиальный момент.
Так что ненадо обзываться. Я поддерживаю Украину. Я сочуствую и переживаю за людей. Я Украинец.
Хотя может до тебя и не дойдет.
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Понаехал
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