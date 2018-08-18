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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 03 бер, 2022 17:02
Понаехал написав: kyk написав:
Ви або придурюєтесь, або тупий. Ви пропонуєте поміняти квартиру в центрі на якийсь шматок поля людям, яких зараз бомблять. Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди згодяться на все.
Я отдал почти все свои сбережения на гуманитарную помощь. Сейчас не в состоянии что-то купить. Вообще. Мое предложение позволит иметь крышу над головой человеку. Не шматок поля. Это участок под застройку в столице. С коммуникациями. Можно модельный дом поставить за 3 недели. Или дом на колесах сразу. Хороший школы. Рядом соседи миллиардеры. Тут нет троллинга вообще. Стоимость активов - соразмерна.
Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди погодяться на все.
Шакал.
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kyk
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Додано: Чет 03 бер, 2022 17:39
kyk написав:
Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди погодяться на все.
Шакал.
Почему? Я это предлагаю таким же украинцам, как и я. Тем кто уже на территории ЕС\США, как и я
. Тут бомбы не падают. Я, также как и те, кому предлагаю, имею недвигу в Киеве. Также как и я находящимся вне досягаемости РФ.
Не надо смешивать 2 понятия.
Если человек в безопасном месте, если человек вывез свою семью и думает как пустить корни, но не верен в каком штате. Вот к ним мое предложение.Пойми. Я не предлагаю это тем, кто в данный момент под бомбами. Им я и так отдал все что мог. Это принципиальный момент.
Так что ненадо обзываться. Я поддерживаю Украину. Я сочуствую и переживаю за людей. Я Украинец.
Хотя может до тебя и не дойдет.
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Понаехал
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Додано: Чет 03 бер, 2022 18:15
Понаехал написав: kyk написав:
Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди погодяться на все.
Шакал.
Почему? Я это предлагаю таким же украинцам, как и я. Тем кто уже на территории ЕС\США, как и я
. Тут бомбы не падают. Я, также как и те, кому предлагаю, имею недвигу в Киеве. Также как и я находящимся вне досягаемости РФ.
Не надо смешивать 2 понятия.
Если человек в безопасном месте, если человек вывез свою семью и думает как пустить корни, но не верен в каком штате. Вот к ним мое предложение.Пойми. Я не предлагаю это тем, кто в данный момент под бомбами. Им я и так отдал все что мог. Это принципиальный момент.
Так что ненадо обзываться. Я поддерживаю Украину. Я сочуствую и переживаю за людей. Я Украинец.
Хотя может до тебя и не дойдет.
А как же Махачкала?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Guineapig
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 05:46
Понаехал написав: kyk написав:
Ви або придурюєтесь, або тупий. Ви пропонуєте поміняти квартиру в центрі на якийсь шматок пол людям, яких зараз бомблять. Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди згодяться на все.
Я отдал почти все свои сбережения на гуманитарную помощь. Сейчас не в состоянии что-то купить. Вообще. Мое предложение позволит иметь крышу над головой человеку. Не шматок поля. Это участок под застройку в столице. С коммуникациями. Можно модельный дом поставить за 3 недели. Или дом на колесах сразу. Хороший школы. Рядом соседи миллиардеры. Тут нет троллинга вообще. Стоимость активов - соразмерна.
"Состояния делаются когда на улицах льется кровь"?
Судя по всему, ваш заброс расчитан на Максима.
Вы уверены, что сможете воспользоваться приобретением?
По моему скромному пониманию, Киев и Украина долго еще будет отходить от этой войны. Десятилетия. Это если не будет применено ЯО.
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rjkz
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