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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9654965596569657

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 166
1. Не вище 900
16%
26
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:02

  Понаехал написав:
  kyk написав:Ви або придурюєтесь, або тупий. Ви пропонуєте поміняти квартиру в центрі на якийсь шматок поля людям, яких зараз бомблять. Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди згодяться на все.

Я отдал почти все свои сбережения на гуманитарную помощь. Сейчас не в состоянии что-то купить. Вообще. Мое предложение позволит иметь крышу над головой человеку. Не шматок поля. Это участок под застройку в столице. С коммуникациями. Можно модельный дом поставить за 3 недели. Или дом на колесах сразу. Хороший школы. Рядом соседи миллиардеры. Тут нет троллинга вообще. Стоимость активов - соразмерна.

Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди погодяться на все.
Шакал. :evil:
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:39

  kyk написав:Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди погодяться на все.
Шакал. :evil:

Почему? Я это предлагаю таким же украинцам, как и я. Тем кто уже на территории ЕС\США, как и я. Тут бомбы не падают. Я, также как и те, кому предлагаю, имею недвигу в Киеве. Также как и я находящимся вне досягаемости РФ.
Не надо смешивать 2 понятия.
Если человек в безопасном месте, если человек вывез свою семью и думает как пустить корни, но не верен в каком штате. Вот к ним мое предложение.


Пойми. Я не предлагаю это тем, кто в данный момент под бомбами. Им я и так отдал все что мог. Это принципиальный момент.
Так что ненадо обзываться. Я поддерживаю Украину. Я сочуствую и переживаю за людей. Я Украинец.

Хотя может до тебя и не дойдет.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 18:15

  Понаехал написав:
  kyk написав:Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди погодяться на все.
Шакал. :evil:

Почему? Я это предлагаю таким же украинцам, как и я. Тем кто уже на территории ЕС\США, как и я. Тут бомбы не падают. Я, также как и те, кому предлагаю, имею недвигу в Киеве. Также как и я находящимся вне досягаемости РФ.
Не надо смешивать 2 понятия.
Если человек в безопасном месте, если человек вывез свою семью и думает как пустить корни, но не верен в каком штате. Вот к ним мое предложение.


Пойми. Я не предлагаю это тем, кто в данный момент под бомбами. Им я и так отдал все что мог. Это принципиальный момент.
Так что ненадо обзываться. Я поддерживаю Украину. Я сочуствую и переживаю за людей. Я Украинец.

Хотя может до тебя и не дойдет.

А как же Махачкала?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 05:46

  Понаехал написав:
  kyk написав:Ви або придурюєтесь, або тупий. Ви пропонуєте поміняти квартиру в центрі на якийсь шматок пол людям, яких зараз бомблять. Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди згодяться на все.

Я отдал почти все свои сбережения на гуманитарную помощь. Сейчас не в состоянии что-то купить. Вообще. Мое предложение позволит иметь крышу над головой человеку. Не шматок поля. Это участок под застройку в столице. С коммуникациями. Можно модельный дом поставить за 3 недели. Или дом на колесах сразу. Хороший школы. Рядом соседи миллиардеры. Тут нет троллинга вообще. Стоимость активов - соразмерна.


"Состояния делаются когда на улицах льется кровь"?
Судя по всему, ваш заброс расчитан на Максима.
Вы уверены, что сможете воспользоваться приобретением?
По моему скромному пониманию, Киев и Украина долго еще будет отходить от этой войны. Десятилетия. Это если не будет применено ЯО.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 08:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто-то сглазил меня. Придется мне не в столицу страны золотого миллиарда, а к доляреку на Другу Батарею. Да уж. Життя сповнене сюрпризів.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 08:56

  rjkz написав:
  Понаехал написав:
  kyk написав:Ви або придурюєтесь, або тупий. Ви пропонуєте поміняти квартиру в центрі на якийсь шматок пол людям, яких зараз бомблять. Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди згодяться на все.

Я отдал почти все свои сбережения на гуманитарную помощь. Сейчас не в состоянии что-то купить. Вообще. Мое предложение позволит иметь крышу над головой человеку. Не шматок поля. Это участок под застройку в столице. С коммуникациями. Можно модельный дом поставить за 3 недели. Или дом на колесах сразу. Хороший школы. Рядом соседи миллиардеры. Тут нет троллинга вообще. Стоимость активов - соразмерна.


"Состояния делаются когда на улицах льется кровь"?
Судя по всему, ваш заброс расчитан на Максима.
Вы уверены, что сможете воспользоваться приобретением?
По моему скромному пониманию, Киев и Украина долго еще будет отходить от этой войны. Десятилетия. Это если не будет применено ЯО.

Якщо все піде не за сценарієм "Апокаліпсіс", а за сценарієм "Йпаний жах", то так, Київ, Харків, Херсон, Миколаїв, Одесу, і т.д. доведеться повністю відбудовувати. На це підуть десятки років.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 09:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если разбомбят пол Киева, как Алеппо, конечно цены будут высокими на жилье в послевоенное время, т.к. людям нужно будет где-то жить, матрацы в Киеве жирные. Если же сильно не разбомбят -50% это в лучшем случае, потому что будет привязка к средней зарплате, средней стоимости аренды.
Zebra
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