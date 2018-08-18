Додано: Чет 03 бер, 2022 17:39

kyk написав: Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди погодяться на все.

Шакал. Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди погодяться на все.Шакал.

Почему? Я это предлагаю таким же украинцам, как и я.. Тут бомбы не падают. Я, также как и те, кому предлагаю, имею недвигу в Киеве. Также как и я находящимся вне досягаемости РФ.Не надо смешивать 2 понятия.Если человек в безопасном месте, если человек вывез свою семью и думает как пустить корни, но не верен в каком штате. Вот к ним мое предложение.Хотя может до тебя и не дойдет.