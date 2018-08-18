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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9655965696579658>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 166
1. Не вище 900
16%
26
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:02

  Понаехал написав:
  kyk написав:Ви або придурюєтесь, або тупий. Ви пропонуєте поміняти квартиру в центрі на якийсь шматок поля людям, яких зараз бомблять. Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди згодяться на все.

Я отдал почти все свои сбережения на гуманитарную помощь. Сейчас не в состоянии что-то купить. Вообще. Мое предложение позволит иметь крышу над головой человеку. Не шматок поля. Это участок под застройку в столице. С коммуникациями. Можно модельный дом поставить за 3 недели. Или дом на колесах сразу. Хороший школы. Рядом соседи миллиардеры. Тут нет троллинга вообще. Стоимость активов - соразмерна.

Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди погодяться на все.
Шакал. :evil:
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:39

  kyk написав:Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди погодяться на все.
Шакал. :evil:

Почему? Я это предлагаю таким же украинцам, как и я. Тем кто уже на территории ЕС\США, как и я. Тут бомбы не падают. Я, также как и те, кому предлагаю, имею недвигу в Киеве. Также как и я находящимся вне досягаемости РФ.
Не надо смешивать 2 понятия.
Если человек в безопасном месте, если человек вывез свою семью и думает как пустить корни, но не верен в каком штате. Вот к ним мое предложение.


Пойми. Я не предлагаю это тем, кто в данный момент под бомбами. Им я и так отдал все что мог. Это принципиальный момент.
Так что ненадо обзываться. Я поддерживаю Украину. Я сочуствую и переживаю за людей. Я Украинец.

Хотя может до тебя и не дойдет.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 18:15

  Понаехал написав:
  kyk написав:Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди погодяться на все.
Шакал. :evil:

Почему? Я это предлагаю таким же украинцам, как и я. Тем кто уже на территории ЕС\США, как и я. Тут бомбы не падают. Я, также как и те, кому предлагаю, имею недвигу в Киеве. Также как и я находящимся вне досягаемости РФ.
Не надо смешивать 2 понятия.
Если человек в безопасном месте, если человек вывез свою семью и думает как пустить корни, но не верен в каком штате. Вот к ним мое предложение.


Пойми. Я не предлагаю это тем, кто в данный момент под бомбами. Им я и так отдал все что мог. Это принципиальный момент.
Так что ненадо обзываться. Я поддерживаю Украину. Я сочуствую и переживаю за людей. Я Украинец.

Хотя может до тебя и не дойдет.

А как же Махачкала?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 05:46

  Понаехал написав:
  kyk написав:Ви або придурюєтесь, або тупий. Ви пропонуєте поміняти квартиру в центрі на якийсь шматок пол людям, яких зараз бомблять. Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди згодяться на все.

Я отдал почти все свои сбережения на гуманитарную помощь. Сейчас не в состоянии что-то купить. Вообще. Мое предложение позволит иметь крышу над головой человеку. Не шматок поля. Это участок под застройку в столице. С коммуникациями. Можно модельный дом поставить за 3 недели. Или дом на колесах сразу. Хороший школы. Рядом соседи миллиардеры. Тут нет троллинга вообще. Стоимость активов - соразмерна.


"Состояния делаются когда на улицах льется кровь"?
Судя по всему, ваш заброс расчитан на Максима.
Вы уверены, что сможете воспользоваться приобретением?
По моему скромному пониманию, Киев и Украина долго еще будет отходить от этой войны. Десятилетия. Это если не будет применено ЯО.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 08:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто-то сглазил меня. Придется мне не в столицу страны золотого миллиарда, а к доляреку на Другу Батарею. Да уж. Життя сповнене сюрпризів.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 08:56

  rjkz написав:
  Понаехал написав:
  kyk написав:Ви або придурюєтесь, або тупий. Ви пропонуєте поміняти квартиру в центрі на якийсь шматок пол людям, яких зараз бомблять. Пропонуєте ви це саме зараз тому, що сподіваєтесь, що перелякані люди згодяться на все.

Я отдал почти все свои сбережения на гуманитарную помощь. Сейчас не в состоянии что-то купить. Вообще. Мое предложение позволит иметь крышу над головой человеку. Не шматок поля. Это участок под застройку в столице. С коммуникациями. Можно модельный дом поставить за 3 недели. Или дом на колесах сразу. Хороший школы. Рядом соседи миллиардеры. Тут нет троллинга вообще. Стоимость активов - соразмерна.


"Состояния делаются когда на улицах льется кровь"?
Судя по всему, ваш заброс расчитан на Максима.
Вы уверены, что сможете воспользоваться приобретением?
По моему скромному пониманию, Киев и Украина долго еще будет отходить от этой войны. Десятилетия. Это если не будет применено ЯО.

Якщо все піде не за сценарієм "Апокаліпсіс", а за сценарієм "Йпаний жах", то так, Київ, Харків, Херсон, Миколаїв, Одесу, і т.д. доведеться повністю відбудовувати. На це підуть десятки років.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 09:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если разбомбят пол Киева, как Алеппо, конечно цены будут высокими на жилье в послевоенное время, т.к. людям нужно будет где-то жить, матрацы в Киеве жирные. Если же сильно не разбомбят -50% это в лучшем случае, потому что будет привязка к средней зарплате, средней стоимости аренды.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 11:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:матрацы в Киеве жирные

Они сейчас лежат в квартирах, или таки на замороженных текущих? Из которых очень даже вероятно получить 200 т.грн. через ФГВФЛ , не более. Как вы думаете, где они?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:41

  airmax78 написав:Кто-то сглазил меня. Придется мне не в столицу страны золотого миллиарда, а к доляреку на Другу Батарею. Да уж. Життя сповнене сюрпризів.

Забрили таки？
Матерый капрал Долярчик еще припомнит молодому рекруту плинтуса скрытого монтажа.
Заставит батарею маскировать по феншую при помощи саперной лопатки.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:42

  Zebra написав:Если разбомбят пол Киева, как Алеппо, конечно цены будут высокими на жилье в послевоенное время, т.к. людям нужно будет где-то жить, матрацы в Киеве жирные. Если же сильно не разбомбят -50% это в лучшем случае, потому что будет привязка к средней зарплате, средней стоимости аренды.




Неужели Вы думаете что вернуться все украинцы которые выехали???
Второй вопрос,ну есть у киевлянина матрац,с чего решение что купит опять в Киеве?Может лучше в Европе?
Моё мнение, восточная,южная,северная Украина падение 50-70%
И чем дальше на запад,тем падение будет уменьшаться.
Роста недвижимости НЕ БУДЕТ по Украине нигде
Що Ви вже зпоскудили.
Ве інше Ви повидаляли, но Ви і я знаємо в чому річ. І на останок, якщо Ви будете і надалі відіймати мій час, просто ВО Хай щастить!
komant733
 
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