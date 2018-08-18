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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 бер, 2022 13:10
airmax78 написав:
Кто-то сглазил меня. Придется мне не в столицу страны золотого миллиарда, а к доляреку на Другу Батарею. Да уж. Життя сповнене сюрпризів.
макс, тебе удалось вівести семью за границу?
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:32
Олежан написав: airmax78 написав:
Кто-то сглазил меня. Придется мне не в столицу страны золотого миллиарда, а к доляреку на Другу Батарею. Да уж. Життя сповнене сюрпризів.
макс, тебе удалось вівести семью за границу?
Ну куда они без меня?
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:40
Сейчас кто-то продает в Буча, Ирпень , Гостомель ?
Окупантов прогоню в рукопашную
Номер SIP
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Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:47
Zebra написав:
Если разбомбят пол Киева, как Алеппо, конечно цены будут высокими на жилье в послевоенное время, т.к. людям нужно будет где-то жить, матрацы в Киеве жирные. Если же сильно не разбомбят -50% это в лучшем случае, потому что будет привязка к средней зарплате, средней стоимости аренды.
Нахер надо? есть дома переносные со всеми удобствами на природе . Интернет от Илона.
Вражеские танки и БТР вместо автомобилей.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 15:50
proftpd66 написав:
Сейчас кто-то продает в Буча, Ирпень , Гостомель ?
Окупантов прогоню в рукопашную
Кацапы как раз ровняют Ирпень с землей.
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