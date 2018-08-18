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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9656965796589659>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 166
1. Не вище 900
16%
26
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 13:10

  airmax78 написав:Кто-то сглазил меня. Придется мне не в столицу страны золотого миллиарда, а к доляреку на Другу Батарею. Да уж. Життя сповнене сюрпризів.

макс, тебе удалось вівести семью за границу?
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Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:32

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Кто-то сглазил меня. Придется мне не в столицу страны золотого миллиарда, а к доляреку на Другу Батарею. Да уж. Життя сповнене сюрпризів.

макс, тебе удалось вівести семью за границу?

Ну куда они без меня?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 19:29

  airmax78 написав:Кто-то сглазил меня. Придется мне не в столицу страны золотого миллиарда, а к доляреку на Другу Батарею. Да уж. Життя сповнене сюрпризів.

это как?
GADFLY
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

если киев будет разрушен несущественно, что вполне вероятно тк имеет хорошее пво, в него могут переехать из харькова, сум, чернигова, мариуполя. как в 2014 из донецка и луганска
плюс будет минимум 100млрд помощи
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:34

Выжгород освободили. Мой знакомый там гуляет , военный. А вы очкуете.
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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:35

  DmitryK написав:если киев будет разрушен несущественно, что вполне вероятно тк имеет хорошее пво, в него могут переехать из харькова, сум, чернигова, мариуполя. как в 2014 из донецка и луганска
плюс будет минимум 100млрд помощи


Можно подбить вражескую технику и в ней жить на природе.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:48

  proftpd66 написав:
  DmitryK написав:если киев будет разрушен несущественно, что вполне вероятно тк имеет хорошее пво, в него могут переехать из харькова, сум, чернигова, мариуполя. как в 2014 из донецка и луганска
плюс будет минимум 100млрд помощи


Можно подбить вражескую технику и в ней жить на природе.

В зоне отчуждения? Главное дождаться когда вся пыль уляжется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:53

  proftpd66 написав:Выжгород освободили. Мой знакомый там гуляет , военный. А вы очкуете.

В Бучі як у "Весіллі на Малинівці"
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в ирпене полный кошмар

стреляют по жилым домам, по людям, налилуют и вешают женщин
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Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:37

  Олежан написав:в ирпене полный кошмар

стреляют по жилым домам, по людям, налилуют и вешают женщин


А зачем вешать ?
Хомякоид
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