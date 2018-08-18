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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9656965796589659

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 166
1. Не вище 900
16%
26
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:38

  Zebra написав:Если разбомбят пол Киева, как Алеппо, конечно цены будут высокими на жилье в послевоенное время, т.к. людям нужно будет где-то жить, матрацы в Киеве жирные. Если же сильно не разбомбят -50% это в лучшем случае, потому что будет привязка к средней зарплате, средней стоимости аренды.


Запас ракет уже минимальный, ПВО работает.
Может не надо сценарии "мы все умрем" выдумывать ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:40

  Хомякоид написав:
  Олежан написав:в ирпене полный кошмар

стреляют по жилым домам, по людям, налилуют и вешают женщин


А зачем вешать ?

а ты спроси кацапов
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:41

  vladimir07 написав:
  Zebra написав:Если разбомбят пол Киева, как Алеппо, конечно цены будут высокими на жилье в послевоенное время, т.к. людям нужно будет где-то жить, матрацы в Киеве жирные. Если же сильно не разбомбят -50% это в лучшем случае, потому что будет привязка к средней зарплате, средней стоимости аренды.


Запас ракет уже минимальный, ПВО работает.
Может не надо сценарии "мы все умрем" выдумывать ?

параша накапливает новые силы возле границы
+ захват и контроль запорожской АЭС - а это труба
если рванет, в украине жить не сможем
Торгуємо криптовалютою безпечно. Binance: https://www.binance.com/ru/register?ref=M9XUI676 - рефельне посилання, повертае 20% комісії
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  #<1 ... 9656965796589659
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