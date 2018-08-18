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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:38
Zebra написав:
Если разбомбят пол Киева, как Алеппо, конечно цены будут высокими на жилье в послевоенное время, т.к. людям нужно будет где-то жить, матрацы в Киеве жирные. Если же сильно не разбомбят -50% это в лучшем случае, потому что будет привязка к средней зарплате, средней стоимости аренды.
Запас ракет уже минимальный, ПВО работает.
Может не надо сценарии "мы все умрем" выдумывать ?
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vladimir07
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:40
Хомякоид написав: Олежан написав:
в ирпене полный кошмар
стреляют по жилым домам, по людям, налилуют и вешают женщин
А зачем вешать ?
а ты спроси кацапов
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:41
vladimir07 написав:
Zebra написав:
Если разбомбят пол Киева, как Алеппо, конечно цены будут высокими на жилье в послевоенное время, т.к. людям нужно будет где-то жить, матрацы в Киеве жирные. Если же сильно не разбомбят -50% это в лучшем случае, потому что будет привязка к средней зарплате, средней стоимости аренды.
Запас ракет уже минимальный, ПВО работает.
Может не надо сценарии "мы все умрем" выдумывать ?
параша накапливает новые силы возле границы
+ захват и контроль запорожской АЭС - а это труба
если рванет, в украине жить не сможем
Торгуємо криптовалютою безпечно. Binance: https://www.binance.com/ru/register?ref=M9XUI676 - рефельне посилання, повертае 20% комісії
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