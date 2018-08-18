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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 бер, 2022 13:10
airmax78 написав:
Кто-то сглазил меня. Придется мне не в столицу страны золотого миллиарда, а к доляреку на Другу Батарею. Да уж. Життя сповнене сюрпризів.
макс, тебе удалось вівести семью за границу?
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Олежан
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:32
Олежан написав: airmax78 написав:
Кто-то сглазил меня. Придется мне не в столицу страны золотого миллиарда, а к доляреку на Другу Батарею. Да уж. Життя сповнене сюрпризів.
макс, тебе удалось вівести семью за границу?
Ну куда они без меня?
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airmax78
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 19:29
airmax78 написав:
Кто-то сглазил меня. Придется мне не в столицу страны золотого миллиарда, а к доляреку на Другу Батарею. Да уж. Життя сповнене сюрпризів.
это как?
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GADFLY
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:26
если киев будет разрушен несущественно, что вполне вероятно тк имеет хорошее пво, в него могут переехать из харькова, сум, чернигова, мариуполя. как в 2014 из донецка и луганска
плюс будет минимум 100млрд помощи
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DmitryK
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:34
Выжгород освободили. Мой знакомый там гуляет , военный. А вы очкуете.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
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Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:53
proftpd66 написав:
Выжгород освободили. Мой знакомый там гуляет , военный. А вы очкуете.
В Бучі як у "Весіллі на Малинівці"
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flyman
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:38
Zebra написав:
Если разбомбят пол Киева, как Алеппо, конечно цены будут высокими на жилье в послевоенное время, т.к. людям нужно будет где-то жить, матрацы в Киеве жирные. Если же сильно не разбомбят -50% это в лучшем случае, потому что будет привязка к средней зарплате, средней стоимости аренды.
Запас ракет уже минимальный, ПВО работает.
Может не надо сценарии "мы все умрем" выдумывать ?
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vladimir07
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Додано: Суб 05 бер, 2022 03:31
GADFLY приняла как факт что имущество в кеве больше не сущестует.
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
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vikapavl
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Додано: Суб 05 бер, 2022 06:42
Как-то подумалось, что прогноз зРадио сбылся.
Своеобразным образом.
Про свои мрачные прогнозы промолчу.
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rjkz
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Додано: Суб 05 бер, 2022 09:20
rjkz написав:
Как-то подумалось, что прогноз зРадио сбылся.
Своеобразным образом.
Про свои мрачные прогнозы промолчу.
...і що успіх- таки " зробив всіх разом"
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Wisznia2021
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