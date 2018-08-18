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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9656965796589659

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 167
1. Не вище 900
16%
27
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
19
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 09:27

  vladimir07 написав:
  Zebra написав:Если разбомбят пол Киева, как Алеппо, конечно цены будут высокими на жилье в послевоенное время, т.к. людям нужно будет где-то жить, матрацы в Киеве жирные. Если же сильно не разбомбят -50% это в лучшем случае, потому что будет привязка к средней зарплате, средней стоимости аренды.


Запас ракет уже минимальный, ПВО работает.
Может не надо сценарии "мы все умрем" выдумывать ?

Пока что Буча принимает на себя удар который предназначали столице
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 09:45

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:Запас ракет уже минимальный, ПВО работает
их авиация ещё толком не начинала ничего бомбить а запасы на исходе у пехоты. Следующая фаза войны может быть с воздуха без наземных операций.

А смисл?
Що це дасть в плані: денацифікації та демілітаризації, визнання ОРДЛО в межах двох областей та Крима в складі РФ?


забудьте за ордло і руцкій крим

це - УКРАЇНА!
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 09:47

  flyman написав:А смисл?

А який смисл у агресії? Тільки шиза.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 09:51

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:Запас ракет уже минимальный, ПВО работает
их авиация ещё толком не начинала ничего бомбить а запасы на исходе у пехоты. Следующая фаза войны может быть с воздуха без наземных операций.

А смисл?
Що це дасть в плані: денацифікації та демілітаризації, визнання ОРДЛО в межах двох областей та Крима в складі РФ?

Смысл и путлер это из разных планет
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:29

  vikapavl написав:GADFLY приняла как факт что имущество в кеве больше не сущестует.

йой, слух, а то не ті топила за покупки поки ллється кров? нє?
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

значіть мій прогніз!

усе буде харашо!

але ненька втратить до 10 млн людей на користь всього світу (((
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

питання по нерухомості - як там сертифікати нвера? це ж тупо форс-мажор.

вони повертають грощі?
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:37

  vitaliian написав:Пока что Буча принимает на себя удар который предназначали столице


Страшно, но все так и есть. А еще Харьков, Чернигов, Сумы.
Намд Черниговщиной сбит штурмовик, пилот пойман.

https://www.facebook.com/kommander.nord ... 78273/?t=0
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:41

  DmitryK написав:если киев будет разрушен несущественно, что вполне вероятно тк имеет хорошее пво, в него могут переехать из харькова, сум, чернигова, мариуполя. как в 2014 из донецка и луганска
плюс будет минимум 100млрд помощи

а який сенс, якщо кордону в ЕС вже по факту немає?

імхо, коли все скінчиться, в нас буде "страшний" відплив населення (((
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