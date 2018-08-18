Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:Если разбомбят пол Киева, как Алеппо, конечно цены будут высокими на жилье в послевоенное время, т.к. людям нужно будет где-то жить, матрацы в Киеве жирные. Если же сильно не разбомбят -50% это в лучшем случае, потому что будет привязка к средней зарплате, средней стоимости аренды.
Запас ракет уже минимальный, ПВО работает. Может не надо сценарии "мы все умрем" выдумывать ?
Пока что Буча принимает на себя удар который предназначали столице
vladimir07 написав:Запас ракет уже минимальный, ПВО работает
их авиация ещё толком не начинала ничего бомбить а запасы на исходе у пехоты. Следующая фаза войны может быть с воздуха без наземных операций.
А смисл? Що це дасть в плані: денацифікації та демілітаризації, визнання ОРДЛО в межах двох областей та Крима в складі РФ?
забудьте за ордло і руцкій крим
це - УКРАЇНА!
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DmitryK написав:если киев будет разрушен несущественно, что вполне вероятно тк имеет хорошее пво, в него могут переехать из харькова, сум, чернигова, мариуполя. как в 2014 из донецка и луганска плюс будет минимум 100млрд помощи
а який сенс, якщо кордону в ЕС вже по факту немає?
імхо, коли все скінчиться, в нас буде "страшний" відплив населення (((